Mau Nieto exhibió el violento intento de asalto en un viaje en carretera

El sitio donde se encuentran los famosos de distintos sectores dentro de la farándula nacional les permite mandar mensajes más poderosos, por ello Mau Nieto no dudó en compartir en su cuenta de Instagram un intento de asalto a mano armada en una conocida carretera cercana a la Ciudad de México. El video se propagó de manera masiva y los comentarios en redes se hicieron sentir. Esto pasó con el comediante.

¿Cómo se encuentra Mau Nieto tras el intento de asalto en carretera?

Según la información compartida por el comediante, la camioneta donde se grabó el incidente marchaba a la altura del kilómetro 55 de la carretera federal a Cuernavaca. Todo se indicaba como normal en el trayecto, esto hasta que una camioneta blanca se atravesó en el camino de manera poco convencional.

El incidente no le ocurrió al creador de contenido, sino que fue una terrible anécdota de quien funge como su psiquiatra. Tras el cierre de la camioneta blanca, se bajaron del vehículo tres sujetos con armas largas que se acercaban al auto donde parece que la mujer venía acompañada.

Afortunadamente, hubo una reacción oportuna de quien manejaba y evadieron a los agresores, tras rodear la intercepción y posteriormente acelerar para alejarse de lo que evidentemente sería un percance mayúsculo. Con ello, el famoso lamentó lo sucedido y dejó su punto de vista en el texto que acompañó la publicación en su cuenta de Instagram.

¿Quién es Mau Nieto y por qué su boda fue tan polémica?

El nacido en Ciudad de México es un comediante que se dedica al Stand Up, tiene su podcast que conduce junto con Román Torres y ha estado envuelto en diversas polémicas. Tiene un humor ácido que le ha traído múltiples críticas y su boda fue mediáticamente conocida.

Fue allí donde justamente se dio el inicio del proceso de rehabilitación del conocido Ricardo O’Farril, quien llegó a la fiesta con una crisis severa que le hizo provocar desmanes en el casamiento de quien en ese momento era su amigo. Dicha situación se hizo muy viral y solamente le trajo malos comentarios a un Ricardo que ya vivió su proceso de mejora. Y hoy ya son colegas que dejaron ese abrupto en el pasado.