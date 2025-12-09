Martha Higareda lanza desgarrador mensaje en redes tras el nacimiento de sus hijas

Martha Higareda ahora se encuentra experimentando un momento importante en su vida, pues está disfrutando de sus días junto a su esposo y a sus hijas recién nacidas. La noticia sobre su embarazo de gemelas generó mucha alegría por sus fans, considerando que la artista deseaba formar su propia familia.

Apenas las bebés van a cumplir un mes de nacidas; ante la noticia, la actriz envió un fuerte mensaje en redes, una publicación que sorprendió a todos al respecto. Para que sepas todo el chisme, te detallaremos qué fue lo que subió.

¿Qué subió Martha Higareda a sus redes?

Martha Higareda, tras el nacimiento de sus hijas junto a su esposo Lewis Howes, está experimentando una nueva etapa en su vida. Apenas las pequeñas van a cumplir un mes, considerando que la noticia al respecto se dio a conocer el 18 de noviembre.

Desde entonces, la actriz no ha subido mucho al respecto en su Instagram. Sin embargo, recientemente, subió un fuerte mensaje en redes, donde vemos una foto donde aparecen las manos de las bebés, además de mostrar toda una oración religiosa.

En la publicación, la celebridad explica que si se reza la oración mencionada 3 veces, agradeces y pides lo que tú quieras de corazón, se te va a cumplir, ya sea que pidas algo para tu familia, país, amigos o salud. Explicando que es un buen momento para agradecer todo a Dios.

¿Cuántos hijos tiene Martha Higareda?

Actualmente, Martha Higareda solamente cuenta con sus dos hijas junto a Lewis Howes. No olvidemos que la actriz se embarazó a los 42 años, además de que resaltó en varias entrevistas que fue un proceso difícil, por lo que se necesitó de varias intervenciones médicas.

Posiblemente, el fuerte mensaje fue publicado en redes por lo que se experimentó en el nacimiento. No olvidemos que Lewis, al anunciar el nacimiento, explica que la actriz y una de las menores presentaron algunos problemas de salud, pero lograron salir adelante sin ningún tema. Por lo que es una gran oportunidad de agradecer lo que están viviendo en estos momentos.