Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

No es tu celular, Facebook está reportando errores en su aplicación. Usuarios reportan su caída y las redes sociales ya se están llenando de los mejores memes.

Por: Matías Mena

Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

Crédito: Inteligencia Artificial Gemini | Estos son los mejores memes de la caída de Facebook de hoy 3 de marzo de 2026 en las diferentes redes sociales.

Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

Crédito: X @BrawndoLabs | “Usuarios de Facebook refrescando la aplicación” Aunque su popularidad ha bajado mucho con las nuevas generaciones, aún hay millones de usuarios que usan día con día esta red social.

Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

Crédito: X @InfluencerRevd | Los usuarios reportan que al abrir sus cuentas, de inmediato se revela un mensaje que confirma las fallas en la aplicación.

Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

Crédito: X @Heart466367Emma | “Mi Instagram y Facebook se fueron… así como así”. Algunos usuarios reportan que también hay fallas en la plataforma de Instagram… Lo bueno es que el buen humor nunca nos falta.

Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

Crédito: X @ScottGammon3 | “Facebook se cae. Todos corren a X”. No hace falta explicarlo, pues es común que, tras la caída de la plataforma, millones de usuarios corran en busca de información o contenido en plataformas como X.

Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

Crédito: X @chilly2 | “¿Puedo entrar a Facebook? La computadora dice que no”.Cuando una red social como Facebook se cae, deja en claro la enorme necesidad que tenemos muchos por estar constantemente conectados.

Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

Crédito: X @EddieMars | Según los reportes, los problemas comenzaron poco antes de las 4 de la tarde y se mantienen hasta el momento.

Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

Crédito: X @SoyPedroEspino | Para muchos, la caída de las redes sociales solo demuestra lo dependientes que ya somos de todas ellas.

Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

Crédito: Redes sociales | Hay memes clásicos que nunca pasan de moda y siempre regresan cuando una de las redes sociales se cae.

Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

Crédito: @MrManiacTv | De momento no se sabe cuáles son las causas de esta falla, aunque solo se ha visto afectado Facebook y no otra de las aplicaciones de Meta.

Usuarios de Facebook, una de las redes sociales más populares del mundo, reportan fallas en su plataforma hoy martes 3 de marzo de 2026. De acuerdo con los informes, hay dificultades para acceder a la red social, sobre todo en el sitio web. Esto significa una cosa: los mejores memes de la caída de Facebook comenzaron a llegar al resto de plataformas y son una verdadera joya. Aquí te dejamos los más divertidos.

