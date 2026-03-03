Los mejores MEMES de la caída de Facebook hoy martes 3 de marzo

No es tu celular, Facebook está reportando errores en su aplicación. Usuarios reportan su caída y las redes sociales ya se están llenando de los mejores memes.

Crédito: Inteligencia Artificial Gemini | Estos son los mejores memes de la caída de Facebook de hoy 3 de marzo de 2026 en las diferentes redes sociales. Crédito: X @BrawndoLabs | “Usuarios de Facebook refrescando la aplicación” Aunque su popularidad ha bajado mucho con las nuevas generaciones, aún hay millones de usuarios que usan día con día esta red social. Crédito: X @InfluencerRevd | Los usuarios reportan que al abrir sus cuentas, de inmediato se revela un mensaje que confirma las fallas en la aplicación. Crédito: X @Heart466367Emma | “Mi Instagram y Facebook se fueron… así como así”. Algunos usuarios reportan que también hay fallas en la plataforma de Instagram… Lo bueno es que el buen humor nunca nos falta. Crédito: X @ScottGammon3 | “Facebook se cae. Todos corren a X”. No hace falta explicarlo, pues es común que, tras la caída de la plataforma, millones de usuarios corran en busca de información o contenido en plataformas como X. Crédito: X @chilly2 | “¿Puedo entrar a Facebook? La computadora dice que no”.Cuando una red social como Facebook se cae, deja en claro la enorme necesidad que tenemos muchos por estar constantemente conectados. Crédito: X @EddieMars | Según los reportes, los problemas comenzaron poco antes de las 4 de la tarde y se mantienen hasta el momento. Crédito: X @SoyPedroEspino | Para muchos, la caída de las redes sociales solo demuestra lo dependientes que ya somos de todas ellas. Crédito: Redes sociales | Hay memes clásicos que nunca pasan de moda y siempre regresan cuando una de las redes sociales se cae. Crédito: @MrManiacTv | De momento no se sabe cuáles son las causas de esta falla, aunque solo se ha visto afectado Facebook y no otra de las aplicaciones de Meta.

Usuarios de Facebook, una de las redes sociales más populares del mundo, reportan fallas en su plataforma hoy martes 3 de marzo de 2026. De acuerdo con los informes, hay dificultades para acceder a la red social, sobre todo en el sitio web. Esto significa una cosa: los mejores memes de la caída de Facebook comenzaron a llegar al resto de plataformas y son una verdadera joya. Aquí te dejamos los más divertidos.