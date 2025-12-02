Un custodio murió durante un asalto en la colonia Hipódromo Condesa
Un asalto terminó en un fatal deceso luego de que un comando armado cometiera sus fechorías en la Hipódromo Condesa; así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
Los hechos ocurrieron cerca de las tres de la tarde en la Hipódromo Condesa, en un edificio que alberga varias oficinas. Según los reportes, un comando armado estaba asaltando y los plomazos no tardaron en llegar. Los paramédicos confirmaron el deceso del custodio. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
