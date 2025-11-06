Mhoni Vidente predijo que la próxima Miss Universo será latina; ¿Será Fátima Bosch?

Falta muy poco tiempo para que se celebre la final de Miss Universo. Una de las candidatas es la mexicana Fátima Bosch, quien se ha posicionado como una figura femenina muy fuerte.

"¡No soy una muñeca... no tengo miedo de alzar mi voz!”, Fátima Bosch reacciona a las humillaciones en Miss Universo TV Azteca [VIDEO] La mexicana Fátima Bosch es humillada en un evento de Miss Universo en Tailandia, Raúl Rocha anuncia medidas en respuesta y el agresor ofrece disculpas.

Antes esto es que Mhoni Vidente ha utilizado sus cartas del tarot para develar quien será la próxima ganadora y si el enfrentamiento que tuvo Bosch con Itsaragrisil la beneficiará o si, por el contrario, puede perjudicarla.

“El año pasado ganó Dinamarca, cuando el concurso fue en México, pero ahora en Tailandia definitivamente va a ganar una latina”, dijo la vidente. Esto pone esperanzas en la mexicana Bosch.

¿Quién será la próxima Miss Universo según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente hizo referencia a las condiciones que se generaron alrededor de Fátima Bosch, luego de que Nawat intentó callarla, sentarla e incluso sacarla del salón en donde se realizaba una de las actividades de Miss Universo.

“Fátima ya se convirtió en una embajadora de México en el mundo entero al no someterse a una situación tan delicada. Hizo lo que tenía que hacer: retirarse ante los insultos de este ejecutivo”.

La final se llevará a cabo el 16 de noviembre en Tailandia, con respecto a esto Mhoni Vidente dijo, “Mis predicciones para que ganen el concurso son, en este orden: México, Venezuela o Argentina”.

Lo más seguro es que Fátima Bosch no gane Miss Universo 2025 en Tailandia tras exponer la humillación que sufrió por el organizador del evento en ese país, pero ella ya se ganó el respeto de TODO el mundo por no dejarse.



Gracias por poner en alto a México, Fatima. 🇲🇽 pic.twitter.com/Wf5bQa3dmw — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) November 4, 2025

En una de las actividades que se realizó, Nawat Itsaragrisil quiso reprender a Fátima Bosch por no cumplir su exigencia de promover sus marcas.

Ante esta situación Fátima se mantuvo muy firme en su postura y ante las amenazas del empresario, decidió salirse del recinto.

Fátima ganó notoriedad a nivel internacional y reconocimiento al interior de la organización y entre grupos defensores de los derechos de la mujer.

Luego de esta situación, Nawat fue desplazado de su cargo y no aparecerá en la final de Miss Universo, que tendrá lugar en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret.

