Filtran los videos que publicó el cantante Yeison Jiménez antes de morir en avionazo

La noticia sobre la muerte del cantante Yeison Jiménez ha estremecido al público, debido a la forma en que ocurrieron los hechos. Dentro del terrible accidente, se sabe que hubo otras víctimas mortales que estuvieron implicadas, generando miles de comentarios de usuarios que lamentaban los hechos.

Sin embargo, en redes sociales se han filtrado videos del artista antes de morir en el avionazo, demostrando qué fue lo que hicieron antes del terrible hecho. A continuación te vamos a detallar todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez?

En las redes sociales, se han filtrado videos de Yeison Jiménez. Se observan imágenes de seguridad del 10 de enero del 2026 a las 14 horas, donde vemos al cantante junto a sus acompañantes entrar a una tienda, lugar en el que adquieren diversos productos boyacenses.

Una de las trabajadoras de la tienda declaró a un medio internacional que el artista se llevó varios productos y consumió una prueba de queso. Le pidieron al cantante que les regalara una foto, por lo que él accedió, se despidió y finalmente se retiró del lugar junto a las otras personas.

Otro video que se ha vuelto viral fue uno que subió el fotógrafo del artista, Waisman Mora, imágenes subidas a su historia de Instagram, donde lo vemos unos minutos antes de morir en el avionazo. Dichos videos han generado mucho ruido en redes, puesto que algunos usuarios destacan que el piloto se le ve usando el celular cuando la aeronave está sobre la pista de despegue. Mientras, el artista subió a sus historias imágenes del ultimo concierto que hizo.

¿Cuál fue la causa del accidente aéreo?

La noticia sobre la muerte de Yeison Jiménez y sus demás acompañantes ha generado mucho ruido en las redes. Se sabe que dentro de la avioneta, antes de morir, estaban su manager, fotógrafo, piloto y copiloto, quienes perdieron la vida en el trágico accidente.

Se sabe que el avionazo ocurrió a poca distancia de la pista de despegue, transporte que no logró la altura suficiente, generando que se desplomara e incendiara. Hasta el momento se siguen haciendo las investigaciones para saber qué fue lo que ocurrió.