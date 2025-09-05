Michelle y Stephanie Salas cobraron un seguro millonario de Silvia Pinal; Alejandra Guzmán se opuso

La herencia de Silvia Pinal sigue generando controversia meses después de su fallecimiento. En esta ocasión, el nombre de Michelle Salas y su madre, Stephanie Salas, salió a relucir luego de que se confirmara que ambas cobraron un seguro millonario que la actriz y conductora dejó a su nombre. La situación habría provocado tensiones al interior de la familia, especialmente con Alejandra Guzmán, quien habría intentado frenar la entrega del dinero.

De acuerdo con una reconocida periodista de origen mexicano, la dinastía Pinal enfrenta un nuevo capítulo de desencuentros tras revelarse que Stephanie y Michelle recibieron un seguro de inversión que les dejó la protagonista de Mujer, casos de la vida real. El monto ascendería a aproximadamente nueve millones de pesos.

¿Qué pasó con el seguro de Silvia Pinal?

Según la información difundida en redes sociales, el seguro había caducado en 2022 y no había sido reclamado. Fue entonces cuando Michelle, bisnieta de Silvia Pinal, contactó a la aseguradora para reclamar el dinero, pues legalmente solo ella y su madre estaban registradas como beneficiarias.

La aseguradora confirmó que el dinero pertenecía a las Salas, por lo que procedió con el pago. Sin embargo, el movimiento habría incomodado a Alejandra Guzmán, quien presuntamente intervino para impedir que se entregaran los recursos, aunque sin éxito.

¿Por qué Alejandra Guzmán se opuso?

El reporte señala que la decisión de Silvia Pinal fue clara: las únicas autorizadas a recibir ese seguro eran su nieta y su bisnieta. Pese a ello, la llamada “Reina del Rock” mostró su desacuerdo y trató de frenar el proceso, lo que dejó en evidencia la fractura familiar que persiste desde la muerte de la última diva del Cine de Oro mexicano.

Más allá del tema económico, este nuevo episodio refleja cómo la herencia de Silvia Pinal continúa dividiendo a su familia después de su partida. La actriz dejó un legado invaluable en el cine y la televisión mexicana, pero también una serie de decisiones legales que hoy generan disputas entre sus descendientes.

