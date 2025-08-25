¿Quiénes son los herederos de Silvia Pinal? Así se repartirá su fortuna

En el 2024, la farándula mexicana fue sorprendida con un triste anuncio, puesto que se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Silvia Pinal, siendo una importante imagen en el mundo de los espectáculos y la actuación, dejando un importante legado artístico que pocos logran igualar.

Tras su muerte, existió la principal duda sobre quiénes serían los herederos de la actriz. Es así que te detallaremos la forma en que se repartirá la fortuna, propiedades y bienes que serán proporcionados a los familiares más cercanos de la artista.

¿Cómo se repartió la herencia de Silvia Pinal?

En algún punto se pensó que la actriz, al morir, no contaba con dinero; sin embargo, fue una noticia que rápidamente fue desmentida, puesto que su fortuna lograba sumar un total de 200 millones de pesos.

Dentro de los herederos que designó Silvia Pinal, se repartirá la fortuna entre los integrantes de la familia, que son los siguientes:

Para Luis Enrique, Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, fraccionó la casa del pedregal en 3 porciones.

La casa de Acapulco se repartió entre sus 3 hijos.

Para sus 3 hijos y Stephanie Salas, se le otorgaron el Teatro Diego Rivera, el edificio de Versalles, el departamento de Basurto y los 2 estacionamientos.

Terrenos de Tequesquitengo, departamento en Coyoacán y Altavista, también fueron otorgados a sus hijos.

¿Cuánto dinero recibieron los herederos de Silvia Pinal?

Además, de que se repartió la fortuna de los bienes y viviendas, también los herederos de Silvia Pinal recibieron una jugosa cantidad monetaria. Se estipula que esta fue la cantidad que obtuvo cada uno de ellos de la actriz:

Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán: 36 millones de pesos cada uno.

Stephanie Salas: 18 millones de pesos.

Michelle Salas y Camila Valero: 9 millones de pesos cada una.

Frida Sofía: 18 millones de pesos.

Montos y propiedades que la misma celebridad logró reunir a lo largo de los años, en las múltiples presentaciones teatrales y programas televisivos, convirtiéndola en la imagen más importante en el mundo actoral de México.