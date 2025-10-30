Yolanda Andrade habla abiertamente sobre su enfermedad

Yolanda Andrade durante mucho tiempo pasó alejada de los reflectores y la televisión, pero después de una larga espera, a todos sus seguidores los sorprendió al anunciar que regresaría a conducir el famoso programa que tenía junto a su amiga Montserrat Oliver, siendo un importante regreso para ella en su carrera artística.

Hermana de Yolanda Andrade desmiente la muerte de la actriz al publicar videos [VIDEO] Yolanda Andrade, su familia y Montserrat Oliver compartieron su molestia por la nota falsa del fallecimiento de la actriz.

Ante su reaparición en la televisión, la conductora habló abiertamente sobre su enfermedad degenerativa, siendo un momento difícil para ella, provocando que rompiera en llanto. Por eso te detallaremos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

El regreso de Yolanda Andrade a la pantalla junto a Montserrat Oliver, fue un paso importante para ambas. Ante la situación, la conductora habló abiertamente sobre su estado de salud física y emocional, relatando todo lo que ha tenido que vivir en los últimos años al respecto.

Yolanda explicó que en los últimos meses ha tenido que experimentar un proceso de adaptación a la enfermedad, puesto que ha perdido energía en su cuerpo, detallando que los padecimientos que tiene le provocarán la pérdida de movimiento y habla progresivamente.

Detallando lo que ante estos momentos para ella ha sido un golpe fuerte en su ánimo, viviendo una depresión absoluta que ha tenido que aprender a manejar, mientras mantiene su fe para poder continuar con su jornada diaria.

¿Cuál es el nombre del padecimiento que tiene?

Se sabe que la conductora padece aneurisma cerebral, padecimiento que le fue detectado desde el 2023. Sin embargo, se sabe que Yolanda Andrade cuenta con otra enfermedad degenerativa que le provocará un terrible deterioro en su posibilidad de hablar y movilidad.

Aun así, frente a redes sociales y medios de comunicación, ha hablado abiertamente al respecto, detallando que hace lo posible por salir adelante, además de que la compañía de sus amigos y familiares se ha convertido en un elemento indispensable para poder sobresalir. Además, en su reincorporación al programa, se ha visto muy activa y positiva al respecto, demostrando la gran actitud que sigue manteniendo.