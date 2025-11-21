¡Nunca antes visto! Miles de mexicanos encienden velas en apoyo a Fátima Bosch y así fue el momento

La mexicana Fátima Bosch se coronó como la ganadora del certamen de belleza Miss Universo, el cual se celebró en Tailandia. La joven, de 25 años, es originaria de Villahermosa, Tabasco, donde ha recibido mucho apoyo desde que confirmó que iba a representar a México.

Así se vivió el apoyo a Fátima Bosch

Los mexicanos tienen la costumbre de siempre apoyar a los suyos cuando están compitiendo por algo importante a nivel internacional, por lo que este caso no iba a ser la excepción. Sin embargo, por medio de las redes sociales, se filtró un video en donde se puede escuchar a Fátima Bosch hacer una petición muy especial a sus fans.

Yo tengo una petición, el día 20 de noviembre, todos prendan una veladora, me encomiendan a la virgencita, a diosito o en lo que crean, en Buda, en el universo, pero el punto es que intencionado, para que me vaya súper bien

Por ese motivo, muchas personas se reunieron en el Estadio Centenario 27 de Febrero, el cual se encuentra en su natal, Villahermosa, Tabasco, donde siguieron la transmisión en vivo de la final del certamen de belleza Miss Universo 2025.

Desde varias horas antes del comienzo del certamen, miles de personas se reunieron para mostrarle su apoyo a Fátima Bosch, en el lugar se instalaron pantallas gigantes para ver el vivo la posible coronación de la joven de 25 años, la cual horas más tarde lleno de alegría a los asistentes, quienes llevan la mencionada vela en las manos.

