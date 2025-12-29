Yordi Rosado despide a una trabajadora por poner en riesgo su matrimonio
Yordi Rosado en un podcast detalla que despidió a una trabajadora por sentir atracción hacia ella y poner en riesgo su matrimonio; las críticas llovieron
Yordi Rosado es un conductor que se ha destacado por ofrecer todo tipo de entrevistas a reconocidas celebridades. Recientemente, él aceptó ser entrevistado por un podcast, dejando todo tipo de comentarios que han generado gran controversia.
Recientemente, el conductor ha sido fuertemente criticado, al asegurar que despidió a una trabajadora debido a que le daba miedo ser infiel y poner en riesgo su matrimonio; dichas declaraciones han generado fuertes opiniones al respecto.
¿Qué comentó Yordi Rosado al respecto?
Todo empezó cuando Yordi Rosado explica que hubo una época en su vida en que tuvo que despedir a una trabajadora, debido a que era alguien que le atraía, así que lo vio como un gran riesgo en su matrimonio.
Después de una semana de estar trabajando con ella, tomó la fuerte decisión de correrla del trabajo, puesto que no quería tenerla cerca cuando se presentara un momento difícil durante su matrimonio, ya que podría caer fácilmente. Aun así, detalló que ante esa decisión, él le consiguió otro trabajo rápidamente.
Aun así, esos comentarios han generado todo tipo de críticas al respecto. Por un lado, se detalla que se trató de un despido injustificado, mientras otros detallaron lo inapropiado que él haya declarado que no podía controlar sus impulsos por la atracción que sentía hacia la otra persona.
¿Quién es la actual pareja de Yordi Rosado?
Actualmente, Yordi Rosado se encuentra manteniendo una relación con Melissa Mochulske. En el mismo podcast, detalló que tiene un acuerdo con ella, donde explica que si alguien le llama la atención, debe alejarse inmediatamente para evitar cualquier tipo de peligro en su relación.
Aunque en la entrevista hizo lo posible por justificar la razón por la que despidió a una trabajadora por poner en riesgo su matrimonio, los internautas no han dejado de criticar su decisión, donde algunos resaltan que no se justifica el abuso de poder y la falta de autocontrol ante esa situación.
@ivaginariaoficial Imagínate que te corren del jale porque inquietas demasiado a tu empleador quien sabe perfectamente que cualquier día puede acosarte sexualmente y que, además sabe que puede cruzar los límites, porque es casado, pero pues jefe... Pero porque le importa el matrimonio quita las tentaciones del camino. La idea del matrimonio en sí y la monogamia obligatoria no eran motivos suficientes... Estos batos de esa edad no saben lo que están diciendo en voz alta... #Ivaginaria ♬ sonido original - Ivaginariaoficial