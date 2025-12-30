Famosa actriz impacta al revelar que es sorda y cómo le hace para entender a las personas

Dentro de la farándula mexicana, hay una famosa actriz que se ha destacado por tener una amplia carrera actoral, logrando participar con todo tipo de personalidades en la televisión y en películas. Pocos saben que ella desde su nacimiento es sorda y ha tenido que adquirir ciertas habilidades para poder construir su carrera.

Recientemente, durante una entrevista, detalló cómo le hace para poder entender a las personas, habilidad que ha sorprendido a todos. Te contaremos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué discapacidad tiene Olivia Collins?

Nadie se esperaba la noticia de que Olivia Collins era sorda, una famosa actriz que desde hace varios años ha sorprendido a todos por su talento al momento de interpretar personajes. Ella, en una entrevista detalló que es algo que tiene desde su nacimiento, debido a un mal genético.

Además, detalló que no es la única que tiene esa situación, ya que su padre, abuela paterna, hermanas y sobrinos también lo padecen. Aunque tiene aparatos auditivos, detalló que tuvo que memorizar guiones completamente y entrenarse al momento de hablar para poder hacer su carrera artística sin ninguna dificultad.

Para entender a las personas en las grabaciones, la famosa actriz tuvo que desarrollar la habilidad de leer los labios de sus compañeros, con la principal finalidad de seguir el ritmo de sus diálogos, aunque recalcó que recibió mucho apoyo de directores y colegas para poder desempeñar correctamente sus papeles; de lo contrario, habría sido casi imposible posicionarse en el mundo de la televisión.

¿En qué películas ha trabajado Olivia Collins?

Aunque Olivia Collins detalló que el ser sorda le dificultó notablemente su carrera, eso no le impidió seguir su camino. Gracias a su talento y a su habilidad para entender a las personas , logró participar en diversos proyectos; dentro de los más conocidos se destacan los siguientes: