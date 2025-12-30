¿Qué significa que te salga el arcano de ‘el colgado’ en el tarot? Esto representará en el 2026

Desde hace un par de días hemos hablado sobre el arcano del tarot que te va a dominar en los próximos 365 días; hay quienes confían en el mensaje que tienen para el próximo año, ya que es una vibra que dominará, por lo que se podrían presentar eventos específicos.

Si después de sumar los dígitos de tu día y mes de cumpleaños, más los dígitos del 2026, te salió el resultado de 12, entonces te tocó la carta de ‘el colgado’, la cual tiene un mensaje específico para ti. Descubre de qué se trata.

¿Qué significa la carta del Colgado?

El arcano de ‘el colgado’ para el 2026 va a tener muchas oportunidades para aprovechar. Se destaca que verás situaciones desde otras perspectivas, te vas a librar de patrones viejos, presentarás procesos espirituales y vas a aprender a confiar en los tiempos del universo.

Por lo tanto, se recomienda que en esta época no luches contra la pausa, por lo que se te va a pedir la entrega y la conciencia para que no actúes impulsivamente. Deberás soltar todo lo que te pesa, aunque no lo entiendas. No te resistas y permite que todo empiece a fluir.

Detalla que se trata de una carta que te indica pausa y cambio de perspectiva, detallando que nada se fuerza y que cuando algo se detiene es porque tiene una importante enseñanza para ti en el 2026.

¿Qué significa el arcano del Colgado en el amor?

Mientras que en el tema del amor, el arcano de ‘el colgado’ podría indicarnos que la relación va por vía muerta, tratándose de algo ambiguo, donde uno o ambos no sabemos en dónde estamos parados.

Siendo un claro indicativo de que debemos dejar ir las cosas, ya que lo hemos intentado de muchas maneras y parece no funcionar. Por otra parte, podría tratarse de que hacemos desmedidos sacrificios para poder encajar y al final solamente estamos renunciando a nuestra forma de ser o elegir.