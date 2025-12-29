Reconocido periodista muere en descarrilamiento de tren

La noticia del descarrilamiento del Tren Interoceánico ha generado mucho impacto entre los usuarios, en especial al darse a conocer todos los videos sobre los hechos, donde vemos unos de los vagones completamente afuera de las vías o donde se observa a los pasajeros atrapados en el interior gritando por ayuda.

Hasta el momento ya se han confirmado varios fallecimientos; entre las víctimas mortales se sabe que un reconocido periodista murió. Hasta el momento ya se han compartido detalles al respecto, revelando su identidad al público.

¿Quién fue el reconocido periodista que murió?

Hasta el momento, se sabe que 13 personas murieron; estuvo implicado el reconocido periodista Israel Enrique Gallegos Soto, quien iba acompañado de su pareja, persona que tuvo que ser hospitalizada al resultar lesionada en el accidente del descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Se sabe que era director del canal de Oaxaca Mundo News, además de que era del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación. El sindicato, desde su portal de Facebook, envió un mensaje de condolencias donde se despiden y envían el pésame a sus seres queridos.

No fue hasta el lunes 29 de diciembre que Miguel Pérez García, un colega del Israel que trabaja en “El Heraldo de Oaxaca”, se encargó de anunciar el fallecimiento del periodista, publicando una foto de él momentos antes del terrible accidente. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de su pareja.

¿Cuál es la ruta del Tren Interoceánico?

Se sabe que dichos trenes tienen varias rutas, pero en el que ocurrió el terrible descarrilamiento fue en la línea Z, generando un total de 13 muertos y 98 heridos. Dentro del portal oficial del Tren Interoceánico, se menciona que dicha línea abarca de Coatzacoalcos a Salina Cruz, pasando por los siguientes localizadores:

Salina de Cruz

Tehuantepec

Comitancillo

Ixtepec

Chivela

Matías Romero

Mogoñe

Donají

Jesús Carranza

Medias Aguas

Jaltipan

Coatzacoalcos

Con una capacidad de 400 pasajeros, quienes podían tomar largos viajes. Ahora, con la noticia de las víctimas y el reconocido periodista muerto, ha generado gran desconcierto en las redes sociales.