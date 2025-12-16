¿La regañaron? Fátima Bosch es bajada a la fuerza de un carro alegórico y el video generó polémica

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 , llegó a Tabasco para celebrar su triunfo; sin embargo, cuando se encontraba arriba de un carro alegórico, fue bajada “a la fuerza”, lo que generó polémica entre los fans que lo vieron en redes sociales.

El momento ocurrió en Villahermosa, como parte de los festejos por su coronación, misma que ha estado envuelta en el escándalo luego de que uno de los jueces del certamen señalara fraude en su elección.

En el video , que ya circula en redes sociales, se observa cómo Fátima baila frente a todos y envía saludos al público que fue a apoyarla. Sin embargo, un hombre con traje se le acerca y le dice algo al oído; ella continúa celebrando hasta que otro sujeto la toma de la cintura y la carga para bajarla del carro alegórico.

Aunque muchos consideraron el acto como agresivo, Bosch no se mostró incómoda y continuó saludando a los asistentes.

En TikTok, el clip superó el millón de reproducciones y acumuló miles de comentarios, en su mayoría positivos: “En mi choca tabasqueña nos encanta bailar. Ella disfrutó de su gente que la amamos”; “Es un desmadre como buena mexicana”; “Misión: llevarse a Fátima. Obstáculos: Fátima”; y “El verdadero ‘no me voy, me llevan’ jajajajaja, la amamos”. Incluso hubo quienes la compararon con Mia, de la película El diario de la princesa.

¡De no creerse! Así fue la llegada de Fátima Bosch en Tabasco, después de coronarse como Miss Universo 2025

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch es una modelo originaria de Tabasco que ganó Miss Universo 2025 en una polémica ceremonia celebrada en Tailandia. El certamen estuvo marcado por varios momentos intensos, comenzando con la discusión que la mexicana tuvo con el anfitrión, Nawat Itsaragrisil.

La joven, de 25 años, estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente se especializó en la Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán, Italia, y también se formó en el Lyndon Institute, en Vermont, Estados Unidos, donde perfeccionó su inglés.

Además de la moda, Bosch tiene pasatiempos como la poesía, la pintura y la fotografía.

¿Cuánto mide Fátima Bosch? No creerás su estatura

Fátima Bosch mide 1.74 metros de altura, de acuerdo con la lista oficial de candidatas a Miss Universo 2025.