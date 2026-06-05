Muere Abraham Pérez, querido actor mexicano, fue despedido con un CONMOVEDOR mensaje

Recientemente se confirmó el lamentable fallecimiento del actor mexicano Abraham Pérez. La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta de facebook del creador paranormal Omar Crew ,"Sin Miedo OmarCrew", en donde este se despidió con un emotivo y conmovedor mensaje. Dicha publicación ya genera más de 24 mil " me gusta" y muchos comentarios por parte de las personas que conocieron el trabajo actoral de Abraham, mismo que fue muy querido debido a la comedia que expresó en televisión así como a su gran talento actoral. "Toda una vida de conocernos al igual que a su familia que le deseamos pronta resignación", fueron algunas de las palabras que se leyeron en dicha publicación.

¿De qué falleció Abraham Pérez?

Hasta el momento se desconoce la causa oficial de la muerte de Abraham Pérez, sin embargo esta ha generado gran sopresa ya que fue muy inesperada. El reconocido actor, mismo que padecía enanismo, condición médica y genética que se carcteriza por una baja estatura; inferior a la media, ya que suele ser de 1.47 en personas adultas. De acuerdo con el medio MedlinePlus existen más de 450 tipos de esta condición, siendo la acondroplasia la causa más común. El actor participó en la película “7 Colombian Kilos” en el año 2007, la cual fue dirigida por Zeke Gonzales, en donde compartió créditos con Roberto Soto, Joe Caballero, Jaime Santillana, Tim Taylor, Theron Touché Lykes, Maren Lindo, por mencionar solo algunos actores destacados.

Mensaje de despedida para Abraham Pérez

Apróximadamente a las 9: 00 pm del pasado 04 de junio Omar Crew escribió el siguinete mensaje para depedirse del actor Abraham Pérez, quién también fue uno de sus grandes amigos "Amigo de tantos años...se nos adelanta". La descripción estuvo acompañada de una fotografía en blanco y negro del actor junto al reconocido creador de contenido con la abreviatura "Q.E.P.D". "Luz y progeso espiritusl", "En paz descanse y brille la luz eterna para el Sr.", "Mis más sinceras condolencias", "Pronta resignación a familia y amigos", son solo algunos de los comentarios de dicha publicación.