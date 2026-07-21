MasterChef 24/7: 3 alimentos que siempre se deben desinfectar y quizá no sabías

Hacerse del hábito de desinfectar los alimentos es indispensable para evitar cualquier infección y garantizar que todos los platillos que se preparan en la cocina son higiénicos, en especial ahora que está latente el contagio de diarrea explosiva por la bacteria Cyclospora cayetanensis, según Heathline. Esto significa que hay que cuidar desde la forma en que se almacenan los ingredientes hasta el momento de usarlos en las recetas, justo como hacen los cocineros de MasterChef 24/7.

3 productos que SIEMPRE tienes que desinfectar antes de meter al refrigerador

Melones, sandías y papayas . Aunque existe la creencia de que la fruta que tiene cáscara no necesariamente se tiene que lavar porque solamente se consume la pulpa, lo cierto es que los alimentos como los melones, las papayas y las sandías sí deben pasar por un proceso de desinfección rápido. De acuerdo con un informe del Gobierno de Canad á, esto es porque pueden traer suciedad acumulada que termina impregnándose el estar en contacto con la tabla y el cuchillo. 3 alimentos que se tienen que lavar antes de usarse|Canva

Fresas de cajita . Las fresas que venden en los supermercados empaquetadas en rejillas y que parecieran que ya vienen listas para comerse, también necesitan quedar libres de contaminantes antes de comerse. Todo porque este tipo de frutas que tienen una superficie porosa en donde pueden quedar atrapados restos de tierra, polvo y hasta parte de los pesticidas que se utilizan durante su cosecha, tal como menciona un artículo de University of Illinois Urbana - Champaign . 3 alimentos que se tienen que lavar antes de usarse|Canva

Limones. Al igual que con las frutas grandes que suelen comerse picadas o en aguas frescas, con los limones hay una creencia errónea de que no importa si la cáscara está sucia porque solo se utiliza el jugo en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, datos de Simply Recipes explican que la transportación y comercialización de estos cítricos los exponen a bacterias, así que cuando no están bien limpios, existe el riesgo de que se traspasen a los recipientes o hasta las manos.



3 alimentos que se tienen que lavar antes de usarse|Canva

Así que ya lo sabes, si quieres que tu cocina esté reluciente, no solo de forma superficial, sino también con todos los ingredientes que usas de forma regular para las recetas al estilo MasterChef 24/7, lo mejor es siempre limpiar los alimentos que vienen con cáscara. Además de no dar por sentado que los productos que se venden como "listos para comerse" siempre lo están.