4 tonos de labial que más favorecen a mujeres mayores de 40 años

Hay tonos de labial que los expertos recomiendan para favorecer a las mujeres mayores de 40 años, ya que ayudan a definir los labios, aportar luminosidad y, sobre todo, rejuvenecer visiblemente el rostro. Según Carolina Herrera, estos son los colores que nunca fallan y que se mantienen en tendencia temporada tras temporada.

1. Melocotón: ilumina el rostro, aporta calidez y armonía, además de ser un tono versátil que nunca pasa de moda.

ilumina el rostro, aporta calidez y armonía, además de ser un tono versátil que nunca pasa de moda. 2. Rosado glossy: brinda un toque de feminidad, es un clásico atemporal y genera una sensación de confianza y empoderamiento.

brinda un toque de feminidad, es un clásico atemporal y genera una sensación de confianza y empoderamiento. 3. Nude: cuando se combina con prendas negras, crea una imagen fresca, elegante y sofisticada.

cuando se combina con prendas negras, crea una imagen fresca, elegante y sofisticada. 4. Rojo luminoso: aporta vida al rostro y transmite una sensación de seguridad, energía y vitalidad.

Tonos de labial que se ven bien en mujeres mayores de 40 años.|(Imagen generada con ayuda de Gemini))

De acuerdo con Glamour, un truco de maquillaje para lucir más joven después de los 40 es atreverse a destacar los labios y combinarlos con el outfit adecuado según la ocasión. Esta estrategia ayuda a equilibrar el rostro y potenciar una apariencia más fresca .

Sin embargo, también existen tonos de labial que no se recomiendan para mujeres mayores de 40 años, ya que pueden producir un efecto contrario y endurecer las facciones. A continuación, te contamos cuáles son.

¿Qué tonos de labial debes evitar después de los 40 años?

Algunos colores de labial pueden resultar favorecedores en ciertas edades, pero después de los 40 podrían endurecer el rostro o restarle luminosidad. Por ello, los expertos sugieren evitar los siguientes tonos.

Nude pálido: si no coincide con tu tono de piel, puede apagar el rostro y hacer que luzcas mayor. Ciruela profundo: aunque es sofisticado, suele hacer que los labios se vean más delgados y con menos volumen. Marrón oscuro: según la revista Vogue, estos tonos pueden reducir el brillo natural del rostro y aportar una apariencia más apagada. Labiales mate en tonos intensos: tienden a marcar más las líneas de expresión y las zonas secas de los labios, resaltando signos de la edad.

Los tonos de labiales que no debes usar si eres mayor de 40, según expertos.|(Imagen generada con ayuda de Gemini)

Elegir el tono de labial adecuado puede marcar una gran diferencia en cómo luce tu rostro después de los 40 años. Con tiempo, práctica y conocimiento de los colores que mejor favorecen tu tono de piel, podrás encontrar opciones que realcen tu belleza natural, te ayuden a lucir más joven y, además, te permitan ahorrar dinero y tiempo en visitas al salón de belleza.