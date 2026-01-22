Muere el actor Julio Beckles: ¿qué le pasó?

Lamentablemente la Asociación Nacional de Intérpretes ha anunciado el triste fallecimiento del querido actor Julio Becleks. Este fallecimiento se suma a otras pérdidas del mundo del espectáculo.

Julio Beckles fue un actor de origen costarricense que contaba con una destacada trayectoria en la televisión, el teatro y el cine, principalmente en México. Este hombre había logrado grandes personajes que quedaron en la memoria de muchos.

¿Quién era Julio Beckles?

A lo largo de su carrera se ha caracterizado por interpretar personajes complejos, intensos y de fuerte carga dramática, lo que le ha valido el reconocimiento del público y de la crítica.

Julio se destacaba por su gran profesionalismo para darle vida a villanos y personajes de carácter fuerte, aportando profundidad psicológica y realismo a sus interpretaciones.

Desde la ANDI dieron a conocer el lamentablemente fallecimiento con el siguiente mensaje:

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles.

Actor recordado por su participación en producciones como “La antorcha encendida”, “Por tu amor” y “Rencor apasionado. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", señaló.

Julio Bekles también tuvo una gran carrera en lo que fue el teatro y el cine. Contaba con una gran disciplina actoral y compromiso artístico.

Por el momento no ha se ha confirmado la causa del fallecimiento del recordado actor. Su muerte deja una gran huella en el mundo del drama.

Debido al gran talento que tenía como así también por su presencia escénica es que es considerado como uno de los actores más consolidados de la industria del entretenimiento en México.