Tragedia: Muere actriz e influencer atropellada, mientras grababa una escena en motocicleta

Un terrible accidente cimbró la industria del entretenimiento en Rusia: Ksenia Dobromilova, una actriz e influencer con 34 años de edad, murió atropellada mientras grababa una escena de acrobacia que involucraba una motocicleta. Medios locales reportaron que su hija pequeña presenció el incidente, que quedó grabado en video.

La actriz estaba agachada en una avenida, donde filmaría una acrobacia; se encontraba en Moscú. Un motociclista realizó un "caballito" y casi inmediatamente después perdió el control de su vehículo y salió disparado; la moto embistió a Ksenia.

Ksenia Dobromilova sufrió múltiples fracturas y traumatismo severo, que acabaría causándole la muerte. Los paramédicos intentaron salvar su vida, pero ella falleció en camino al hospital, de acuerdo con el diario The Sun. Esto ocurrió el 5 de mayo y, por las circunstancias del accidente, la noticia está dando la vuelta al mundo.

El motociclista ha sido identificado como un hombre de 34 años de nombre Maxim Zaviryukha. Se sabe que tuvo heridas menores, incluyendo moretones en hombros y brazos, además de un esguince en el tobillo; sin embargo, se negó a recibir atención médica. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario y se lleva a cabo una investigación que determinará su situación jurídica.

Zaviryukha podría enfrentar hasta 5 años de prisión si es encontrado culpable de violar reglas de tránsito y homicidio culposo. Se ha reportado que él aseguró que se trató de un accidente y que era amigo de la víctima.

Quién era Ksenia Dobromilova

Ksenia Dobromilova era actriz, modelo y fotógrafa. En el primer rubro, había estelarizado el video musical "War girl" del dúo HammAli & Navai y trabajaba en teatro; tenía experiencia en el Moon Theatre de Moscú.

Era una entusiasta del motociclismo, que a menudo practicaba acrobacias o también fotografiaba a colegas suyos. El día de su muerte ella misma anunció mediante Instagram que grabaría algunas acrobacias.

En 2023 había sufrido otro accidente en motocicleta: tras un choque, resultó con un brazo fracturado.

