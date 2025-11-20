Este fue el mensaje que publicó Gina Lima antes de morir

Gina Lima, actriz y modelo filipina, de 23 años, fue encontrada sin vida el pasado 16 de noviembre en el departamento de su ex novio en Quezon City, Filipinas. El fallecimiento de la joven ocasionó mucha tristeza en las redes sociales.

Lo llamativo de esto fue que tres días después, su ex novio, Ivan Cezar Ronquillo, de 24 años murió en su casa. La muerte del creador de contenido está siendo investigado por las autoridades locales.

¿Qué ocurrió con Gina Lima y su ex novio?

Gina Lima, fue hasta Quezon City para poder impulsar su carrera como modelo y actriz en producciones de cine para adultos en la plataforma Vivamax. Allí ya era considerada una figura en ascenso.

No solo hacía trabajo de cine sino que también compartía contenido de estilo de vida y modelaje en redes sociales. Allí acumulaba más de 423 mil seguidores en Facebook y 182 mil en Instagram.

En cuanto a su muerte, el informe médico-legal reveló que la joven presentaba lesiones externas no mortales, líquido en los pulmones y un corazón congestionado, aunque su causa exacta de muerte sigue pendiente mientras se esperan los resultados de las pruebas de toxicología e histopatología. En el departamento encontraron marihuana y medicamentos.

Por otro lado, su ex novio era conocido por sus publicaciones de fitness en Instagram, con más de 34 mil seguidores, y mantenía una activa interacción con su comunidad. Antes de morir hizo posteos dedicados a Gina donde expresaba su dolor por su muerte.

La muerte de Ivan es investigada como un posible suicidio por ahorcamiento. Así es que la familia ha manifestado que el joven se sentía presionado por el juicio en redes sociales que influyeron en su decisión. Cabe destacar que él nunca fue sospechoso de la muerte de Gina Lima.

Ambos casos han generado mucho dolor en Filipinas, sobre todo en sus seguidores. Las circunstancias de la muerte aún siguen siendo investigadas.

