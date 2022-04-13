Horacio Pancheri es censurado en redes sociales.

¿Horacio Pancheri ofrece sexoservicio a través de redes sociales? Esto fue lo que asumió una red social que terminó censurándole una fotografía que el actor publicó varios meses atrás, con una advertencia que rezaba:

Publicación eliminada por servicios sexuales de adultos

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En la imagen, el argentino aparecía con la espalda desnuda frente a un espejo.

La misma foto está seis meses para atrás, una foto linda, ahí me estaba cuidando demasiado. Ya era un exagerado con la alimentación y el deporte, pero la foto está todavía. Entonces, ahí se quedó, ahora quisieron que no la pongamos, no se puso o me la quitaron

La verdad no entiendo, la misma foto está seis meses atrás, la misma. Así que, si la quieren ver gente, vayan para atrás que está esa foto y no me la censuraron, entonces, ahora no sé qué habrá pasado, no sé

Horacio revela la posibilidad de abrir un OnlyFans

Reveló que su madre y su pareja no son nada celosas sobre las fotos que sube a sus redes sociales.

No, todo lo contrario. No, tampoco '¿Qué pasó con la foto? Que la borraron, estaba por darle like. Mándame la foto’, así que se la tuve que mandar a ella por WhatsApp para que la tenga

Pero, ¿será que el argentino considere abrir su OnlyFans para deleitar a sus seguidores con imágenes provocativas como la que le censuraron?

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