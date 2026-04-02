Muere querido influencer tras discusión con su exnovio; su agresor de 81 años padece Alzheimer

En las últimas horas las redes sociales se han visto conmocionadas tras confirmarse la muerte de Apolo Dos Santos, querido influencer brasileño, de acuerdo con los primeros reportes el generador de contenido falleció el pasado 28 de marzo 2026 tras sostener una discusión con su expareja sentimental.

Apolo Dos Santos quien se destacó por ser un generador de contenido dinámico perdió la vida en Paraná, Brasil, luego de asistir a la casa de su exnovio aparentemente para arreglar unos asuntos, sin embargo, la plática subió de nivel hasta convertirse en una severa discusión que escaló rápidamente a las agresiones físicas.

Según versiones de algunos medios, tras la discusión que fue llevada a los golpes, la expareja de Dos Santos ingresó a su domicilio e intentó resguardarse en el baño, sin embargo, Apolo derribó la puerta para continuar con las agresiones, pero fue ahí cuando intervino el abuelo de la víctima con un arma de fuego y disparó contra el influencer en el pecho.

Tras recibir el impacto de bala, Apolo intentó salir del lugar pero segundos después se desplomó en el patio donde inmediatamente perdió la vida. El adulto de 81 años quien padece alzheimer fue detenido y enfrenta cargos por asesinato, asimismo, las autoridades continúan investigando si el abuelo de la víctima actuó en defensa propia o de un tercero.

¿Quién era Apolo dos Santos?

Apolo Dos Santos era un creador de contenido y modelo brasileño de 28 años originario de São Pablo, era conocido por más de 50 mil seguidores en Instagram, red social donde compartía contenido sobre su estilo de vida, viaje y deporte.

Antes de saltar a la fama, trabajó como conductor de taxi de aplicación y posteriormente incursionó en el modelaje logrando construir una comunidad digital en crecimiento. Además, era parte de generadores de contenido para plataformas de suscripción, lo que le abrió las puertas aún más en el mundo digital.