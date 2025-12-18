Muere Blake Mitchell: quién era el actor de cine para adultos que falleció en un aparatoso accidente

Las muertes en la industria del entretenimiento que se han suscitado durante los últimos días tienen conmocionado al público. Esta vez, una tragedia cobró la vida de Blake Mitchell, el actor que se vio involucrado en un incidente y una combinación de factores que marcaron su destino de la peor manera.

¿Quién era Blake Mitchell?

Lane V. Rogers, conocido en el mundo de las redes sociales como Blake Mitchell, fue un actor de contenido erótico y modelo para plataformas como Only Fans. Era originario de Estados Unidos y nació en Kentucky, pero una vez iniciada su trayectoria se mudó a California, ciudad que se convirtió en su última morada.

Lane V. Rogers era conocido como “Blake Mitchell”|Instagram. @lanevrogers

Al momento de morir, tenía solo 31 años de edad y su popularidad era cada vez más grande. En sus cuentas oficiales disfrutaba subir fotografías de su día a día y algunas colaboraciones que hacía. Además, era un gran apasionado de los caballos y practicaba equitación, disciplina en la que incluso se aventuró a participar en competencias.

Además de crear contenido para adultos, Blake Mitchell era apasionado del mundo ecuestre|Instagram. @blakemitchell

¿Qué pasó con Blake Mitchell? Los detalles de su trágica muerte

En los días previos a Navidad, la tarde del 17 de diciembre de 2025, se dio a conocer el fallecimiento de Blake Mitchell. Según información de TMZ, el actor de cine para adultos iba conduciendo en su motocicleta chocó con un camión de carga y el impacto habría sido letal, por lo que cuando arribaron los servicios de emergencias ya no presentaba signos vitales y se declaró oficialmente su deceso.

Blake Mitchell murió a los 31 años|Instagram. @lanevrogers

Por ahora seguirían llevándose a cabo los peritajes necesarios para determinar las causas de este incidente vial; mientras que el otro conductor involucrado esperó a la policía y se mostró dispuesto a cooperar. Si bien se ha especulado que Lane V. Rogers podría haber estado bajo la influencia de alcohol y drogas, todavía no hay ninguna prueba que lo confirme.

Este fue el último mensaje de Blake Mitchell antes de morir

Apenas el pasado 12 de diciembre de 2025, la víctima tuvo una última interacción en sus redes sociales , pues a pesar de que Blake Mitchell tenía casi medio millón de seguidores, no era tan activo como para publicar a diario. Sin embargo, por la víspera de fin de año compartió un video de comedia en el que hizo alusión a todo lo que vivió desde que su fama se catapultó.

"Mi yo del 2025 explicando cómo han sido los últimos cinco años / Mi yo del 2020 escuchando", se lee en el clip al que añadió una descripción donde demostró que estaba satisfecho con lo que ha construido y afirmó que "lo haría todo de nuevo".

Los comentarios de este post inicialmente eran de risas, pero ahora que se confirmó la muerte de Lane V. Rogers, sus fanáticos dejaron mensajes de despedida y condolencias para toda su familia.