ÚLTIMA HORA: Muere Carmen Ochoa, productora que dejó huella imborrable “El Chavo del 8"

Lamentablemente se ha confirmado el fallecimiento de la reconocida productora y directora de televisión Carmen Ochoa. La noticia se dió a través de la cuenta oficial de Chespitito en instagram. "Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa" fueron algunas de las palabras en dicha publicación, misma que estuvo acompañada de tres imagenes: la primera fue una caricatura de Carmen produciendo "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado", la segunda una de la productora junto a Gómez Bolaños en una cabina y finalmente una imagen del rostro de Carmen. La reconocida productora destacó por sus producciones y por trabajar trece años de la mano de Roberto.

¿Quién era Carmen Ochoa?

Carmen Ochoa fue una reconocida productora y directora de televisión. Su carrera fue una de las más destacadas en la industria ya que trabajó más de una década a lado de Roberto Gómez Bolaños produciendo programas como "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado". Con su talento marcó a miles de generaciones.

Desde 1973 y hasta 1985 Carmen participó de manera activa en la producción de los programas de Roberto Gómez Bolaños. En la publicación que la cuenta de Chespirito dedicó a la productora se expresó que ella había sido "Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga". A su vez, se hizo público el agradecimiento al talento que siempre tuvo Carmen así como a su entrega y calidez. "Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D.", fueron palabras que acompañaron la publicación.

¿Qué artistas se han pronunciado ante la muerte de Carmen Ochoa?

Ante esta lamentable pérdida uno de los actores que han enviado mensajes ha sido Edgar Vivar, quien a través de su cuenta de X compartió una foto del último desayuno que tuvo con la reconocida productora. "Que el recuerdo de nuestras pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita" fueron algunas de las palabras que el actor escribió.

Este fué nuestro último desayuno juntos ; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita.

Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito.

Un abrazo a tus hijos🌷 pic.twitter.com/71CPBSS5P1 — Edgar Vivar (@varedg) February 25, 2026

Por otra parte, el actor expresó que Carmen dejaba muchos recuerdos y que enviaba un abrazo a sus hijos, con lo que dejó demostrado el gran aprecio y cariño que sintió por la productora. En la fotografía se puede ver a ambos disfrutar de un desayuno muy felices.

El trabajo de Carmen Ochoa como productora

Carmen tuvo una visión muy clara sobre el trabajo que hacia en la comedia, pues en una ocasión dijo “La comedia se hace en serio… me divierto mucho cuando leo el libreto la primera vez… pero cuando grabábamos, era muy en serio”, palabras con las que dejó en claro el nivel de profesionalismo que tenía al momento de realizar producciones televisivas.

Por otro lado, fue parte fundamental de integrar animación a la televisión, hecho que sin duda fue complejo en los años en los que se trabajó en la industria, razón por la cuál es sumamente reconocida. Sin duda, su trabajo perdurará para siempre a través de la forma en la que realizo cada uno de los programas televisivos de los que formó parte.

