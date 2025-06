Florinda Meza rompe el silencio sobre la bioserie de ‘Chespirito’

Ya han salido a la luz dos capítulos de la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ y Florinda Meza ya fijó su postura respecto a este proyecto.

¿Qué dijo Florinda Meza? La viuda de Roberto Gómez Bolaños ha utilizado sus redes sociales para desmentir algunas cosas, como las siguientes:

“Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de cine, radio y televisión muy reconocido y valorado antes de crear al Chapulín Colorado y al Chavo del Ocho. Nunca tuvo necesidad de saltar ninguna barda como un delincuente para convencer a ningún ejecutivo”, versa parte de la publicación de Florinda Meza.

“A él no le gustaba que la gente pensara que el éxito le llegó de repente, como un golpe de suerte. Éxito no es igual a fama. Se hizo famoso con el Chavo, pero ya era exitoso”, recalcó la actriz y viuda de ‘Chespirito’.

¿No es la biografía real de ‘Chespirito’?

“La serie puede parecer romántica porque lo pintan como un luchador, muy al estilo Hollywood, pero no es su historia, es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera, no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender. Que lo recordaran por su legado”, añadió.

¿La madre de ‘Chespirito’ no era controladora?

De igual forma, Florinda Meza recalcó tajantemente que la mamá de Roberto Gómez Bolaños no fue controladora y regañona como la retratan en la serie.

“No era una madre regañona, era fuerte y firme, pero encantadora y muy simpática. No era una madre controladora, sino muy sabia que pudo mantener sola a sus hijos a pesar de las apreturas económicas”, escribió Florinda Meza.

Hasta el momento, no ha expresado su opinión sobre el personaje que la representa a ella dentro de la historia.