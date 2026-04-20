Muere querido compositor mexicano, padre de exintegrante de Pandora y del autor de “El baile del sapito”

La música mexicana inicia la semana con una noticia triste: murió el compositor Gabriel Abaroa, padre de la cantante Liliana Abaroa (exintegrante del grupo Pandora) y de Alejandro Abaroa, autor de "El baile del sapito". Fue líder de la agrupación La Familia Musical Abaroa; también se destacó como biógrafo de Agustín Lara.

Fue Alejandro quien confirmó la muerte de su padre, a través de Instagram. "Este jovenazo de casi 94 añitos hoy nos deja para reunirse con Diosito", escribió. "Se fue en paz y dejando a toda la familia con el gran orgullo de haberlo tenido como esposo, papá, abuelo, hermano, hijo y amigo. Hoy festejamos todo este tiempo que vivió como solo él lo supo hacer".

Personalidades como Yahir, Carlos Rivera y Daniela Luján se han manifestado en la sección de comentarios con condolencias para Alejandro Abaroa.

Quién era Gabriel Abaroa

Como él mismo contaba en sus redes sociales, Gabriel Abaroa era arquitecto de profesión pero durante buena parte de su vida se dedicó a la música. Con su esposa, Cristina Suzarte, e hijos, encabezó una agrupación de nombre La Familia Musical Abaroa; esta última tuvo presentaciones en programas como "Siempre en domingo".

Fue autor del libro "El Flaco de Oro", biografía de Agustín Lara. En el aniversario luctuoso número 50 del compositor e intérprete, en 2020, el patronato que conserva su legado le dio un premio especial a Gabriel Abaroa por su trabajo. Asimismo, en años recientes Abaroa dio pláticas de divulgación y entrevistas centradas en figuras como "Cantinflas".

Tuvo 6 hijos, entre ellos Liliana Abaroa, quien fue integrante del grupo Pandora durante la primera mitad de los años noventa y se reencontró con sus excompañeras a finales de 2025. También está Alejandro Abaroa, quien destacó hace algunas décadas como compositor para telenovelas infantiles protagonizadas por figuras como Belinda y Martín Ricca; entre sus mayores éxitos se encuentra la icónica canción "El baile del sapito".