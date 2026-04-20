4 ideas para ‘esconder’ el tanque de gas en el patio o la cocina y que se vea aesthetic

El tanque de gas suele estar en el patio o, en algunos casos, en la cocina, pero en ambos lugares puede convertirse en un elemento que rompe con el diseño de interiores y la decoración , arruinando por completo el estilo de tu casa. Sin embargo, existen maneras de esconderlo sin importar si es de 20 o 30 kilos, que son los más comunes en los hogares.

Te mostramos 4 ideas creativas para que puedas reemplazar el espacio del tanque de gas en el patio o la cocina y lograr que se vea aesthetic , moderno y que ninguno de tus invitados sepa realmente dónde está a simple vista.

¿Cuáles son las ideas para esconder el tanque de gas?

Las mejores maneras de esconder un tanque de gas de 20, 30 kilos o estacionario, es creando una estructura de materiales adecuados para almacenarlo, incluso lo protegerá de la lluvia, el sol y otros factores ambientales.

Esconde el tanque de gas en una estructura de madera cerrada: puedes mandar a hacer (o tú mismo construir) una estructura a la medida de un tanque de gas de tu casa para hacer un mueble de almacenamiento que combine con tu patio y/o cocina. Arriba de la estructura puedes poner una planta sencilla para disimular.

Así puedes esconder un tanque de gas pequeño.|(ESPECIAL/Pinterest) Estructura de madera abierta para tanque de gas: esto te permitirá instalar y desinstalar fácilmente el tanque sin la necesidad de mover nada. Haces que el tanque sea parte de la decoración.

Un mueble de madera abierto para tanque de gas.|(ESPECIAL/Pinterest) Establo de madera para tanques de gas: puedes hacer una estructura completa para todos tus tanques, tanto el que usas como los respuestos en forma de establo de madera, así se disimulan mejor en el patio y están seguros.

Crea un establo para tanque de gas.|(ESPECIAL/Pinterest) Clóset para esconder tanque de gas y boiler: si hay presupuesto, puedes crear un ropero para poner adentro el boiler y tanque de gas, dos de los objetos más estorbososo del patio.



¿Cuál es el precio del tanque de gas hoy en México?

Un tanque de gas en México tiene un pecio diferente dependiendo de la capacidad. En The Home Depot, uno de 9.5 kilos cuesta alrededor de $1,000 pesos, mientras que uno de 20 kg en $2,000 pesos y uno de 30 kg en $2,500 pesos. Sin embargo, es posible comprar un tanque de gas a través de los servicios de empresas que llevan el gas LP hasta tu casa.