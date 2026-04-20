Ángela Aguilar reaparece en redes sociales tras rumores de separación con Christian Nodal

La joven cantante Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán, en especial al darse a conocer los rumores de separación con Christian Nodal, noticia que ha generado muchos ruidos en la web, en especial ante la polémica causada por el cantante sonorense, donde aparece una influencer que tiene un enorme parecido a Cazzu.

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Tras varios días de intensa polémica, la hija de Pepe Aguilar apareció en sus redes sociales, sorprendiendo a todos. Te detallaremos qué fue lo que subió a sus cuentas.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar?

No olvidemos que en las redes sociales han surgido rumores donde señalan que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal podría pasar por una fuerte crisis, donde se señala una separación y una infidelidad por parte del cantante sonorense. Hasta el momento, ninguno de ellos ha hablado o confirmado las noticias.

Después de varios días de silencio, la hija de Pepe Aguilar ha subido contenido a sus redes sociales. Por un lado, en su Instagram, se encargó de subir anuncio de su nuevo proyecto musical, donde se ve un video de un disco de acetato; en el centro aparece el título de “La china de los ojos negros” y un pequeño fragmento auditivo, siendo un homenaje a su abuelo Antonio Aguilar, el cual se estrenará el 21 de abril

Sin embargo, en su TikTok no ha subido contenido nuevo; el último video que subió tiene registro el 24 de enero del 2026, donde muestra imágenes de un viaje en carretera, mostrando lo que es un día de su vida.

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

No olvidemos que en los últimos días, Christina Nodal se ha visto envuelto en la polémica; todo empezó con el video de “Un vals”, video en el que los internautas señalaron que la influencer que aparece tiene un gran parecido con su expareja Cazzu.

Situación que generaría rumores; uno de ellos fue la fuerte molestia de Pepe Aguilar al usar una persona similar con la cantante argentina. Por otro lado, la supuesta separación con Ángela Aguilar y una infidelidad del cantante con una mujer dominicana, información que ha sido divulgada por reconocidos periodistas de farándula. Se espera que en los siguientes días en redes sociales se formalicen los detalles declarados.