Te enamorarás de estos 9 diseños de uñas con efecto ojo de gato color azul

Los diseños de uñas con el efecto ojo de gato se han popularizado ampliamente, debido al destello que se genera en la manicura con el movimiento, además de contar con diversos tonos que podemos usar, ampliando la gama de opciones disponibles.

Si eres fan del color azul, te detallaremos todos los diseños que puedes optar en tus manos, alternativas que te van a encantar por la tonalidad y por su brillo único.

¿Cuáles son las tendencias en uñas?

Los diseños de uñas en efecto ojo de gato tienen una amplia variedad de opciones, en especial en color azul. Para que los puedas usar, te detallaremos algunas alternativas que puedes usar en tu manicura:

Blue Ombré: Es un degradado en el que colocaremos azul en la punta para fusionarlo con un blanco en la cutícula; podemos usarlo con el efecto. Cielo de atardecer: Consiste en colocar el efecto y encima añadir un polvo cromado que tenga destellos anaranjados para poder obtener ese efecto. Con un francés en azul liso: Encima, coloca el efecto en un azul muy tenue, y encima añade una línea en color azul cielo para hacer el francés. Con estrellas: Para un estilo minimalista, al tener el diseño, encima coloca unas estrellas pequeñas plateadas. Como francés: Aplica el efecto como si fuera un francés; va a lucir elegante y lindo. Puedes agregar líneas tridimensionales en cromo plateado. Azul marino: Todas las opciones que hemos mencionado son en azul cielo, pues puedes usar un tono azul marino intenso; lucirá espectacular en tus manos. 3D: Sobre el efecto, coloca diseños en 3D, los cuales puedes decorar con el polvo cromado para aumentar su brillo. Pedrería: Si no quieres que sea algo más llamativo, puedes colocar encima pequeñas piezas de pedrería para darle un toque chic y elegante. Pedicura: Aunque va increíble usarlo en tus manos, también es una gran alternativa aplicarlo en tus pies.

¿Cómo cuidar los diseños de uñas?

Los diseños de uñas en efecto ojo de gato suelen hacerse en salón de belleza, donde se aplican productos de mayor durabilidad. Por lo que se recomienda aplicar las siguientes opciones: