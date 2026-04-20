3 ideas para reemplazar tus platos y cucharas por opciones más minimalistas para usar todos los días

Mantener la cocina impecable es más que solo hacer la limpieza, pues también influye el cómo se ven los electrodomésticos y las vajillas que se usan en el día a día. Por esto es que se recomienda optimizar estas piezas, empezando por sacar todo lo que no sirve, para así dejar una selección de platos, cucharas y tazas de un mismo estilo para que se los gabinetes luzcan minimalistas.

Esto no necesariamente significa que deba gastarse mucho diner para la renovación, sino que basta con encontrar los modelos adecuados para reducir el ruido visual al mismo tiempo que se prioriza la funcionalidad. Ya sea que se compren conjuntos nuevos o que se rescaten los que ya se tienen para aprovecharlos al máximo.

Estas son los mejores modelos de platos minimalistas para reemplazar a los trastes viejos