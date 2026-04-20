3 ideas para reemplazar tus platos y cucharas por opciones más minimalistas para usar todos los días
Las decoraciones minimalistas arrasarán en las tendencias este 2026 y una gran forma de empezar con este estilo es cambiando los platos y vajillas de la cocina.
Mantener la cocina impecable es más que solo hacer la limpieza, pues también influye el cómo se ven los electrodomésticos y las vajillas que se usan en el día a día. Por esto es que se recomienda optimizar estas piezas, empezando por sacar todo lo que no sirve, para así dejar una selección de platos, cucharas y tazas de un mismo estilo para que se los gabinetes luzcan minimalistas.
Esto no necesariamente significa que deba gastarse mucho diner para la renovación, sino que basta con encontrar los modelos adecuados para reducir el ruido visual al mismo tiempo que se prioriza la funcionalidad. Ya sea que se compren conjuntos nuevos o que se rescaten los que ya se tienen para aprovecharlos al máximo.
Estas son los mejores modelos de platos minimalistas para reemplazar a los trastes viejos
Vajillas con platos decorados de flores y cubiertos brillosos
Si la decoración de tu casa es sofisticada y quieres conservarlo hasta en los detalles, entonces te conviene probar con los juegos de cocina en cerámica que vienen con decoraciones discretas. Por ejemplo, los platos que tienen flores de colores suaves y que se combinan con el brillo de cubiertos de aluminio que resisten a cualquier preparación.
Platos azules con cucharas doradas
Para darle vida a tu cocina sin saturar visualmente los espacios, quizá los platos azules luminososo combinados con cucharas y tenedores enn color dorado podrían ser tu mejor opción. Esta inspiración de diseño para hogares minimalistas en tendencia 2026 se ve elegante y moderno, además de que hará que todas tus comidas parezcan de restaurante por lo bien que se ven puestos.
Vajillas asimétricas para reemplazar los platos tradicionales
Casi todos tenemos platos individuales que hemos ido comprando o que hasta son herencia, pero que con el paso del tiempo dejan de ser una alternativa factible para lograr decoraciones aesthetic. En estos casos una solución infalible consiste solo en comprar una vajilla completa que se salga de lo tradicional, como los modelos de silueta asimétrica que lucen preciosos cuando se usan con cubiertos de bronce.