Muere querida conductora de TV y le deja desgarrador mensaje a su hija

Lamentablemente se conoció la muerte de una periodista muy querida, tras encontrarse luchando contra una lesión cerebral que le provocaba convulsiones muy violentas.

Debido a la situación que estaba atravesando pues tuvo que retirarse del noticiero que transmitía los fines de semana por la cadena Globovisión.

¿Quién era y de qué murió la conductora de televisión?

Margiory Fiaschi se había sometido a tres cirugías en el cerebro buscando corregir la lesión que le habían detectado pero este 21 de diciembre perdió esa batalla y murió a consecuencia de las secuelas de su enfermedad.

Ella utilizaba su perfil de Instagram para dejar constancia de la lucha que mantenía desde 2023.Además hacía hincapié en lo importante que era su hija de 6 años a quien siempre recurría tras salir del hospital y volver a casa.

Luego de su muerte es que se volvió viral un mensaje que le dejó a su hija en junio del 2025con motivo del cumpleaños de la niña.

“Un 2 de julio me hiciste mamá, aumentaste la lista de nietos y sobrinos. A la 1:37 pm te colocaron en mi pecho .Recuerdo claramente que tu piel estaba calientita. Los médicos hablaban sin parar .Las enfermeras colocaron música de relajación y aún así tenía miedo y al mismo tiempo alegría”.

La conductora de TV, había nacido en Venezuela pero vivía en Colombia con su familia mientras ella trabajaba en Globovisión.

La noticia de su muerte fue informada por el equipo de Entre Noticias:

“Lamentamos informar la partida física de nuestra querida Margiory Fiaschi. Se encontraba en la ciudad de Bogotá bajo el cuidado de su familia. Una luchadora incansable, una profesional que se ganó el cariño y el respeto de todos sus compañeros y de su fiel audiencia. Nuestras condolencias a sus familiares y afectos más cercanos”, precisaron en el mensaje”.

En este marco tenemos que mencionar que el mensaje que le escribió a su hija quedó como una conmovedora despedida:

“Anapaula ciertamente no soy esa mamá que hace las mejores papillas y menos compotas naturales ,no dudo ser esa madre que no sabe de límites contigo pero confío en ti hija mía ,disfruto cuando me pides que juegue contigo en el piso y tú comprendes que por ahora no se puede”.

