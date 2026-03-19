Muere el “Dr. Culichi": ¿Cuál es la causa de muerte del cirujano de las famosas?

A través de redes sociales se dio a conocer la muerte del cirujano Aneudi Rendón Moreno, mejor conocido como “Dr. Culichi”, quien era reconocido en el mundo del entretenimiento por trabajar con importantes influencers y artistas.

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La repentina noticia se confirmó en su propia cuenta de Instagram donde se colgó un comunicado donde se confirmaba el fallecimiento de Moreno, así como un mensaje lleno de entrañables palabras para despedirlo, en el escrito se destacó el profesionalismo del doctor pues siempre se distinguió por su ética, dedicación y su compromiso genuino con el bienestar de cada paciente.

Hoy despedimos no solo a un gran profesional, sino a un ser humano excepcional, cuya pasión por su vocación, entrega incansable y calidez marcaron la vida de innumerables pacientes y personas que tuvieron el privilegio de conocerlo.

¿De qué murió el Dr Culichi?

El cirujano plástico falleció la mañana de este miércoles 18 de marzo de 2026 en Culiacán, Sinaloa, sin embargo, los motivos de su deceso no han sido revelados por su familia o allegados.

En el comunicado sólo se especificó en reconocer el trabajo del médico, su calidad humana y expresar las condolencias hacia su familia, amigos y colegas.

Asimismo, aunque no se ha confirmado alguna información oficial, versiones preliminares indicarían que Aneudi Rendón Moreno perdió la vida a causa de un paro cardíaco o infarto fulminante.

¿Por qué el Dr Culichi era famoso?

El médico que trabajó a lado de famosos e influencer no solo destacó por su relación con ellos, sino también por ganar popularidad dentro del mundo digital, ya que a través de sus redes sociales como Instagram y Tiktok compartía parte del proceso y resultados de las cirugías estéticas que realizaba, asimismo, daba consejos, orientación, tips y videos de transformaciones, gracias a este tipo de material acumuló miles de seguidores.

También se sabe que a parte de trabajar con estrellas tanto en Culiacán como en Guadalajara tenía una extensa agenda donde pacientes extranjeros, principalmente de Estados Unidos, viajaban a México para someterse a procedimientos realizados por él.

De igual modo, se sabe que su imagen fuera reconocida cuando se reveló que era un amigo muy cercano a Daysi Anahí, esposa del cantante del regional mexicano Eduin Caz.