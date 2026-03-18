Muere hijo de ex participantes de Survivor a los 28 años de edad; había padecido cáncer

A través de un un comunicado por parte de la Universidad de Syracuse se confirmó la lamentable muerte de Rex Culpepper, hijo de Brad Culpepper y Monica Culpepper; ex participantes de Survivor. Hasta el momento se desconoce la causa de su fallecimiento. Sin embargo, el joven de 28 años de edad había vencido un cáncer demasiado agresivo.

¿Qué cáncer había padecido Rex Culpepper?

Aunque hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento del joven, a los 20 años de edad logró vencer un cáncer testicular. Sin embargo, no se sabe si ese antecedente médico tuvo algo que ver algo con su muerte. De acuerdo con la información compartida el joven deportista fue diagnosticado en 2018 y se sometió a al menos cien horas de quimioterapia para lograr vencer el cáncer, lo cual afortunadamente se pudo lograr.

Rex Culpepper fue un joven deportista, apasionado por el fútbol americano. De acuerdo con el comunicado compartido por su universidad, el hijo de los ex participantes de Survivor, jugó al menos 30 partidos logrando grandes resultados como 139 de 266 pases para 1028 yardas y 9 touchdowns en el equipo Orange, lo que sin duda le da da un gran reconocimiento en el medio deportivo.

"Rex vivió su vida con una pasión inagotable, habiendo superado el cáncer a los 20 años mientras jugaba para los Orange" fueron algunas palabras del mensaje de la Universidad de Syracuse mientras mandaron condolencias a la familia Culpepper y a todas las personas cercanas al joven.

¿Con quién se iba a casar Rex Culpepper?

A través de redes sociales Rex Culpepper compartió en sus redes sociales su compromiso con su pareja Savanna. La noticia fue anunciada el pasado 21 de febrero de 2026 con una serie de fotografias en las que se podía ver a la pareja montados sobre caballos y a Culpepper incado con un anillo de compromiso. Esto sin duda ha conmocionado a todos debido a la muerte muy pronta del joven luego de anunciar una de las noticias más felices de su vida.

Luego del fallecimiento del joven su prometia se pronunció con un mensaje en redes sociales diciendo “Nadie espera conocer al amor de su vida y perderlo solo seis cortos años después de haberse conocido" mientras señaló que Rex creía que ambos eran almas gemelas.

¿De quién es hijo Rex Culpepper?

Rex Culpepper es hijo de Brad Culpepper y Monica Culpepper, ex participantes de Survivor. . Monica fue conocida por competir en One World y Blood vs. Water, mientras Brad compitió en Blood vs. Water y Game Changers. Ambos han sido reconocidos por su gran preparación y condición atletica, por lo que el medio del entretenimiento se encuentra de luto enviando todas las condoclencias a la familia.

