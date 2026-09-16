Los Tigres del Norte fueron parte de la celebración de Independencia en México: “Ha sido una semana extraordinaria”
Los Tigres del Norte se sumaron a la celebración del Día de Independencia en México. Al término de su presentación, dedicaron unas palabras para Ventaneando.
Los Tigres del Norte fueron parte de la celebración del Día de Independencia en México. Al término de su presentación, la agrupación dedicó unas palabras para las cámaras de Ventaneando y compartieron su sentir ante sus diversos logros en la industria de la música y su impacto en la cultura mexicana: “Ha sido una semana extraordinaria”.