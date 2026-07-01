Muere reconocido periodista de espectáculos, su trabajo marcó a generaciones en la televisión mexicana

La industria del entretenimiento mexicano se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte del periodista Héctor Carillo, reconocido por su impecable trabajo dentro de la televisión y la radio, sin embargo, su trabajo destacó por colaborar por mucho tiempo con Maxine Woodside.

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La noticia del deceso del comunicador fue confirmada por la propia conductora, ante sus palabras se generó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento de su labor por parte de fans, colegas y artistas quienes recordaron su profesionalismo en el mundo del espectáculo y la cultura.

Descansa en paz mi querido Hectorito. Querido amigo, ya llegaste a los brazos de tu querida Amadita. Tu adorada madre. Que Dios nuestro señor te reciba en su Santa Gloria. La cultura y yo te vamos a extrañar, escribió la comunicadora en sus redes sociales.

¿De qué murió Héctor Carrillo?

La causa de muerte del periodista aún no ha sido revelada, asimismo, ni familiares, ni colegas o equipo de trabajo no han dado detalles de lo qué ocurrió. Sin embargo, el pasado 30 de junio la periodista Flor Plata reportó que Héctor Carillo había sido internado: “Desde aquí le mandamos un abrazo a nuestro querido Héctor Carrillo porque me acaban de informar que entró al hospital”.

¿Quién era Héctor Carrillo?

El periodista cultural y comunicador Héctor Carillo especializado en el periodismo de espectáculos formó una amplia trayectoria en medios de comunicación, durante varios años colaboró estrechamente con Maxine Woodside y realizó numerosas entrevistas a figuras del entretenimiento.

Gracias a su forma de ejercer periodismo dentro de la farándula mexicana logró relacionarse con varios artistas generando una amistad muy cercana por lo que las condolencias de varios de ellos se ven reflejadas en redes sociales como la que expresó la primera actriz Ana Martin.

En la publicación que hizo Maxine Woodside, la actriz Ana Martin, dejó unas palabras que han conmovido a los seguidores: “Querido amigo, ya estaremos un día juntos gran amigo, lindo ser humano que tuve el honor de conocer. Mi más sentido pésame a toda tu familia.