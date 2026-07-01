Familia de Yorgelis Delgado ROMPE el silencio y desmiente la muerte de la conductora: esto es lo que se sabe

Tras los devastadores terremotos que se registraron en Venezuela el pasado 24 de junio donde se ha reportado la muerte de varias personas se reveló que la conductora Yorgelis Delgado aparentemente habría perdido la vida, ya que quedó atrapada bajo los escombros, sin embargo, se ha revelado que tanto la actriz como su madre podrían enconttarse con vida.

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En las últimas horas, tanto la familia como amigos de Yorgelis Delgado han expresado que la conductora quien ha sido reportado como desaparecida podría haber quedado atrapada en un inmueble en donde se encontraba el día de los sismos, asimismo descartaron la información de su muerte por lo que han hecho un llamado urgente para que las autoridades y los equipos de rescate no detengan la búsqueda y puiedan mover el escombro que hay en el lugar y llegar hacia la conductora.

¿Cómo fue desmentida la muerte de Yorgelis Delgado?

A través de un comunicado el cantante Rene Velazco y familiares desmintieron las versiones que circularon en medios y en redes sociales sobre el presunto fallecimiento de la artista quien permanece atrapada tras colapsar su edificio en Coral Beach, en La Guaira.

Asimismo, pidieron frenar la difusión de información falsa y no confirmada, ya que ellos siguen aferrados a la esperanza de rescatarla con vida: “el milagro de volver a verla”, así como fueron rescatados su hija y el padre de la menor.

¿Quién es Yorgelis Delagado?

Yorgelis Delgado es una actriz, conductora y bailarina venezolana que alcanzó gran popularidad durante la década de los 90’s gracias a su participación en el programa infantil “El club de los Tigritos”, posteriormente formó parte de producciones juveniles.

Además de destacar como conductora de entretenimiento, Delgado se alejó de los reflectores para dedicarse a su vida familiar, aunque continúa siendo una de las figuras más recordadas de la televisión venezolana.