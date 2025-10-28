Muere de forma inesperada un querido actor: su emotiva despedida en pleno programa en vivo

El querido actor Héctor “Tito” Noguera murió a los 88 años de edad, según confirmaron sus compañeros de televisión durante un programa en vivo.

Fue durante la transmisión de Meganoticias, en Chile, la mañana de este martes 28 de octubre, cuando se interrumpió la información policial para anunciar la triste noticia .

“Como equipo, como canal, como ciudadanos, queremos comunicar el fallecimiento del actor Héctor Noguera”, informaron los conductores con visible tristeza.

Minutos más tarde, el presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional en honor a su vida. “Se va físicamente, pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión”, escribió en X (antes Twitter).

(X) El presidente de Chile anunció luto nacional por la muerte del actor Héctor Noguera.

¿De qué murió el actor Héctor Noguera?

El actor Héctor Noguera padecía cáncer, según confirmó su hija, Amparo Noguera, aunque trabajó hasta donde su salud se lo permitió. De acuerdo con sus compañeros, apenas la semana pasada seguía involucrado en proyectos del canal donde laboraba.

Según El País, Noguera permanecía bajo tratamiento médico en las últimas semanas, pero fue este lunes cuando su estado se agravó. Su familia decidió mantener el diagnóstico en privado.

¿Quién era Héctor Noguera, el actor que murió hoy?

Héctor Noguera, conocido cariñosamente como “Tito”, fue un destacado actor chileno, ganador del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2015. Con más de 60 años de trayectoria, trabajó en teatro, televisión y también como productor.

Entre sus proyectos más recordados están las series “Mucho Lucho”, “Sucupira”, “Ámame”, “Pampa Ilusión” y “Subterra”, por mencionar algunos.

(INSTAGRAM @hectornogueraillanes) Héctor Noguera padecía de cáncer.

Sus compañeros en Mega lo describieron como una persona generosa, humilde y apasionada por su trabajo, que siempre se mantenía activo y entregado a su oficio.

Sin duda, una desgarradora noticia para el mundo del espectáculo chileno, especialmente por la forma en que sus compañeros se enteraron en pleno set.

A Héctor le sobreviven su esposa, Claudia Verguer, y sus seis hijos.