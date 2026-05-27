Cómo maquillar los ojos caídos y pequeños para que luzcan aesthetic: paso a paso

Los ojos caídos y pequeños pueden convertirse en el centro de atención del maquillaje si se aplican las técnicas correctas. La clave está en crear un efecto visual que eleve la mirada, agrande el ojo y aporte ese acabado aesthetic que domina las tendencias de belleza actuales. Con algunos trucos sencillos y productos básicos, puedes conseguir un look mucho más abierto, fresco y elegante.

El paso a paso para maquillar los ojos caídos y pequeños y lograr una mirada aesthetic

Lo mejor de esta técnica es que no necesitas ser experta en maquillaje para lograr resultados favorecedores, según Maybelline. Con una correcta aplicación de sombras, delineado y máscara de pestañas, es posible transformar por completo la forma de los ojos .

El primer paso es preparar el párpado con un poco de corrector o prebase para sombras. Esto ayuda a unificar el tono de la piel, intensificar los colores y hacer que el maquillaje dure mucho más tiempo sin acumularse en los pliegues.

Después, aplica una sombra clara o satinada sobre todo el párpado móvil para aportar luminosidad y crear un efecto visual de amplitud. Los tonos beige, vainilla, rosa claro o champagne favorecen muchísimo a los ojos pequeños porque reflejan la luz y hacen que la mirada luzca más despierta.

El siguiente paso consiste en marcar la cuenca con una sombra mate de tono medio, pero elevando ligeramente el difuminado hacia arriba y hacia afuera. Este truco es fundamental para los ojos caídos, ya que ayuda a crear un efecto lifting que estiliza la mirada de forma natural.

Uno de los errores más comunes es bajar demasiado la sombra en la esquina externa del ojo. Para evitarlo, lo ideal es difuminar siempre en dirección ascendente, siguiendo una línea imaginaria hacia la sien. Así conseguirás un acabado mucho más aesthetic y moderno.

Así conseguirás un acabado mucho más aesthetic y moderno. Después llega el delineado, uno de los puntos clave para transformar la forma del ojo. En lugar de hacer una línea gruesa en todo el párpado, los expertos recomiendan realizar un delineado fino y ascendente únicamente en la parte externa. El famoso efecto “cat eye” ayuda a levantar visualmente la mirada y estilizar los ojos pequeños.

Haz un delineado aesthetic en tus ojos caídos y pequeños.|(ESPECIAL/CANVA)

Si quieres potenciar aún más el efecto de amplitud, aplica un lápiz nude o beige en la línea de agua inferior. Este truco se utiliza muchísimo en maquillaje profesional porque hace que los ojos parezcan más grandes y descansados al instante.

El siguiente paso es enchinar las pestañas y aplicar máscara concentrándose principalmente en las pestañas externas. Esto crea un efecto visual más alargado y elevado. Incluso puedes colocar pestañas individuales en la esquina externa para intensificar el resultado sin perder naturalidad.

Incluso puedes colocar pestañas individuales en la esquina externa para intensificar el resultado sin perder naturalidad. Finalmente, ilumina el lagrimal y el arco de la ceja con un toque de sombra satinada. Este pequeño detalle aporta luz estratégica al rostro y ayuda a que los ojos se vean mucho más abiertos y frescos.

Un tip extra que suele recomendarse en tendencias aesthetic es evitar sombras demasiado oscuras en todo el párpado, ya que pueden hacer que los ojos pequeños se vean aún más cerrados. Los tonos suaves, los acabados luminosos y los difuminados ascendentes son la clave para conseguir una mirada elegante y visualmente más grande.

Cómo elegir las sombras ideales para ojos pequeños y caídos

Además de la técnica, elegir correctamente los colores también marca una gran diferencia en el resultado final. Los maquillistas suelen recomendar tonos neutros, rosados, cafés suaves y colores tierra porque ayudan a definir la mirada sin endurecer las facciones.

De acuerdo con Glamour, las sombras con brillo sutil o acabado satinado funcionan perfecto para aportar luz y amplitud, mientras que las fórmulas mate son ideales para dar profundidad en la cuenca y elevar visualmente el ojo.

Otro consejo importante es evitar delineados muy gruesos o sombras demasiado oscuras en el párpado inferior, ya que pueden hacer que la mirada luzca más caída. El equilibrio entre luz, profundidad y difuminado es lo que realmente ayuda a conseguir unos ojos aesthetic, sofisticados y mucho más expresivos.