6 cortes de pelo para disimular las líneas de expresión para mujeres mayores de 30 años

Aunque las mujeres mayores de 30 años aún tienen una buena firmeza de tu piel, es posible empezar a ver la presencia de ciertas arrugas, cantidad que va a depender del cuidado que haya tenido cada persona. Ante esa situación hay quienes usan maquillaje para disimular las líneas de expresión, hay otras que aprovechan los cortes de pelo.

Es así que te vamos a explicar 6 opciones de peinados que puedes escoger, alternativas modernas que te ayudarán a disimular la apariencia de las arrugas en tu rostro.

¿Qué corte de pelo rejuvenece más?

Las mujeres mayores de 30 años es posible que puedan observar ciertas arrugas, las cuales antes no tenían. Por suerte, pueden hacer uso de ciertos cortes de pelo, los cuales se encargan de disimular las líneas de expresión y de suavizar las facciones, el Modo IA recomienda los siguientes estilos:

Shag con flequillo: Capas texturizadas en la coronilla, el flequillo oculta las arrugas de la frente y suaviza las que tengamos en los ojos.

Bob con capas suaves: A la altura de la mandíbula, levanta las facciones y disimula la flacidez.

Long bob asimétrico: La línea diagonal que se crea desvía la mirada de las arrugas de “marioneta” y el surco nasogeniano.

Pixie texturizado: Corte con volumen superior y patilla, crea un efecto “lifting” en el rostro.

Melena Midi con capas invisibles: Cabello a nivel de la clavícula con capas ligeras, evita las líneas rectas y duras.

Flequillo largo y traslúcido: Un toque ligero y poco poblado, cubre parcialmente sin endurecer la mirada.

¿Qué cortes de pelo endurecen las arrugas?

Ahora que ya conoces los cortes de pelo que te ayudan a disimular las líneas de expresión, también es importante que identifiques aquellos estilos que te enmarcaran las arrugas, haciendo que sean más visibles. Las mujeres mayores de 30 años deben evitar las siguientes opciones: