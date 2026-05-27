En qué lugar de la casa debes colocar la planta hoja de violín para que le crezcan hojas verdes y sanas

La hoja de violín o Ficus lyrata es una planta ideal para interiores, siempre y cuando la casa sea grande, ya que llega a crecer hasta 3 metros de altura. No obstante, también se puede colocar en jardineras del exterior, aunque no es recomendable, ya que la luz natural directa podría traerle consecuencias y perjudicar sus hojas verdes y sanas. Para evitarlo, hay un lugar en la casa donde se debe instalar. Esto significa regalar 1, 3, 5, 6 y 12 gerberas: guía completa.

El lugar donde se recomienda ponerla es cerca de una ventana iluminada, ya que requiere de un ambiente luminoso, pero sin estar expuesta directamente al sol, según un portal de El Mueble. Esta zona es la ideal, debido a que durante el invierno no soporta las bajas temperaturas, por lo que se recomienda tenerla en una zona entre 15 °C y 20 °C. Este es el lugar de la casa donde debes poner la suculenta para que le salgan las flores

Se recomienda poner la especie cerca de una ventana, para que le dé luz indirecta|Pinterest

Las características de la hoja de violín que pocos conocen

La hoja de violín es una planta tropical originaria de África. También se le conoce como Ficus lyrata, árbol lira y ficus lirado. Es una buena opción para las personas que quieren adentrarse a este mundo, ya que no requiere de muchos cuidados, pero sí se debe tomar en cuenta que llega a medir hasta 3 metros de altura.

En cuestión de riego, la especie necesita agua una vez por semana durante invierno, pero en verano es más frecuente, sin que se lleguen a encharcar las raíces, ya que eso ocasionaría que sus hojas no crezcan verdes y sanas.

Cabe destacar que se le puede realizar un diagnóstico a la planta solo con el color de sus hojas y qué les está perjudicando o qué es lo que necesita. Por ejemplo:



Hojas manchadas de negro o marrón : Bajas temperaturas durante el invierno

: Bajas temperaturas durante el invierno Hojas manchadas de amarillo: Sufre de exceso de riego.

Esta especie es fácil de conseguir, por lo que está a la venta en diferentes tiendas por internet, aunque su precio va desde los 300 hasta más de 1 mil pesos. Por ello, se recomienda acudir al vivero de la colonia, pues tal vez en este tipo de establecimientos haya a un costo más accesible.