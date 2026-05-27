Manualidades de Phineas y Ferb: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños
Los juguetes de crochet son una excelente opción para regalarle a los niños, en especial cuando están inspirados en sus personajes de caricatura favoritos.
Cuando se trata de entretener a los niños, los juguetes comerciales no son la única alternativa, ya que también se puede recurrir a las manualidades para que pasen un rato divertido. Es el caso de los peluches de crochet inspirados en los personajes de Phineas y Ferb, una caricatura que estimula la imaginación con sus capítulos y que puede recrearse con lindos tejidos que son muy sencillos de hacer.
Figuras de Phineas y Ferb: los 4 diseños fáciles para niños
- Phineas con su traje tejido. Si quieres hacerlos por separado para armar una increíble colección de manualidades de Phineas y Ferb, puedes empezar con un muñeco de Phineas que traiga su característico look con playera y short hecho con estambre. Se necesitan hilos naranja, durazno, blanco, negro y azul.
Aquí la parte más importante es la cabeza, ya que el diseño del personaje tiene una forma bastante peculiar que debe respetarse. Lo siguiente es irle dando vida al cuerpo, primero con la parte de los hombros y después ir intercalando los puntos y colores para hacer el short de mezclilla y la playera a rayas que siempre trae puesta.
- Ferb con detalles en color verde. Siguiendo con los personajes principales de Phineas y Ferb, está la idea de hacer un peluche de Ferb del mismo tamaño que el de su hermano para que combinen bien. Aquí los colores principales son el verde y el morado, pero también se necesitan hilos duraznos, blancos y negros para hacer los detalles del rostro.
Comienza tejiendo la parte de la cabeza, cuidando que tenga la forma rectangular vertical de la caricatura, pues estos rasgos harán que quede idéntico. No te olvides de hacer los puntos del pelo verde y uno más grueso para su traje, resaltando la bolsita en la que suele guardar algunas curiosidades.
- Perry el Ornitorrinco en versión amigurumi para llaveros. En caso de que prefieras hacer muñecos más pequeños y que queden bien como charms para las bolsas o llaves, están las manualidades de Perry el Ornitorrinco, la intrépida mascota Phineas y Ferb, solo que en estilo amigurumi. Para estos modelos necesitas hilos azul turquesa, amarillo, café y negro.
Lo principal es enfocarte en su cuerpo alargado y pachoncito, cuidando detalles como el pico y la cola, que son lo que le irá dando forma. Dependiendo de cuál sea tu favorito, puedes hacerlo en su faceta de detective encubierto, añadiendo un sombrero marrón. Como último paso, agrega una argolla especial para llaveros y estará listo para usarse.
- Manualidades de Phineas y Ferb con Candace. Y para hacerle un obsequio muy especial a los pequeños que tienen hermanos, puedes tejer en crochet tres figuras miniatura de Phineas y Ferb con Candace, que en muchos de los capítulos enseñan la importancia de cuidarse entre sí. Se requieren hilos durazno, azul, naranja, rojo, verde, morado, blanco y negro.
Para ellos tienes que seguir los pasos, pero con medidas a escala. Y para Candace, iniciar con la cabeza, incluyendo su larga melena pelirroja. Los detalles del rostro pueden ir bordados o con cuentas de plástico. Una vez listos, unir a los 3 personajes de las manos con pequeñas puntadas. Y listo, con un poco de creatividad e ingenio tendrás una colección de muñecos tejidos que se pueden regalar a niños de todas las edades.