Manualidades de Phineas y Ferb: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños

Cuando se trata de entretener a los niños, los juguetes comerciales no son la única alternativa, ya que también se puede recurrir a las manualidades para que pasen un rato divertido. Es el caso de los peluches de crochet inspirados en los personajes de Phineas y Ferb, una caricatura que estimula la imaginación con sus capítulos y que puede recrearse con lindos tejidos que son muy sencillos de hacer.

Figuras de Phineas y Ferb: los 4 diseños fáciles para niños