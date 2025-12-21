Muere influencer a los 23 años en un accidente en motocicleta

Una noticia terrible para el mundo de las redes sociales. Recientemente, una influencer con miles de seguidores falleció a sus 23 años, supuestamente al sufrir un accidente en motocicleta, generando que sus perfiles oficiales se llenen de comentarios que lamentan los hechos.

La noticia ha provocado que la web se llene de mensajes tristes. Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué fue lo que pasó y quién fue la víctima mortal de los tristes acontecimientos. Te explicaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Quién era María José Calderón?

María José Calderón, mejor conocida como la “Mayits”, era una influencer de origen colombiano, quien en sus redes sociales contaba con miles de seguidores que veían todo su contenido, especialmente en TikTok.

Lamentablemente, la Secretaría de Movilidad de Medellín anunció que el 18 de diciembre, la joven de 23 años viajaba en una moto por la carretera 50 con calle 14. Pero sufrió un accidente en motocicleta al chocar contra un camión.

Aunque se menciona que la joven recibió atención médica al ser llevada a un hospital, fue demasiado tarde, ya que tenía heridas muy graves, por lo que no se pudo hacer nada para poder salvarla. Posteriormente, el influencer Westcol fue el encargado de anunciar el deceso desde sus redes sociales.

¿Cuántos seguidores tiene en sus redes?

Principalmente, en TikTok, la joven creadora de contenido se destacaba por subir videos de Twitch, donde la veían jugar ciertos videojuegos o convivir con otras celebridades de las redes. En dicha cuenta, ya tenía alrededor de 7 mil seguidores.

Mientras que en su cuenta de Instagram tenía 30 mil seguidores. Desde el anuncio de su muerte en el accidente de motocicleta a sus 23 años, sus publicaciones se han llenado de mensajes, donde varios seguidores lamentan el fallecimiento, resaltan su gran personalidad y dejan su despedida. Dejando los siguientes comentarios:

