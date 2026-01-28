Muere integrante de Tranzas; así confirmaron la triste noticia

Tranzas es una banda de rock en español, quienes empezaron su trayectoria en 1987, logrando gran reconocimiento en su carrera, siendo una agrupación de Ecuador que logró colocar su nombre en diversos países. Contando con canciones que al día de hoy siguen siendo un importante referente musical.

Lamentablemente, la agrupación anunció la lamentable muerte de uno de sus integrantes; la noticia se dio a conocer en sus redes sociales junto a una foto y un mensaje de despedida.

¿Qué pasó con el grupo Tranzas?

Douglas Bastidas, quien es el vocalista de Tranzas, mediante su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer la lamentable muerte de uno de los integrantes de la agrupación. En una publicación realizada el 26 de enero aproximadamente, envió un mensaje de despedida para su colega.

En la publicación, explica que Yoyó Ponce, quien fue el primer baterista de la banda, a quien consideraba un hermano y compañero de batallas; en la publicación agregó una foto donde los vemos posando juntos.

Al darse a conocer la noticia, varios usuarios enviaron sus mensajes de condolencias para el artista y sus familiares ante el triste anuncio. Dentro de los comentarios, se destacó la presencia de AU-D, cantante y compositor, quien lamentó los terribles hechos, recordando el gran cariño que tuvo con su colega.

¿Qué le pasó a Yoyó Ponce?

Jorge Ponce, mejor conocido en la farándula como ‘Yoyó Ponce’, murió a los 55 años; quien al inicio fue el baterista de la banda Tranzas, se sabe que para 1992 decidió salirse de la agrupación para poder dar inicio a su carrera de solista.

Aunque no se ha aclarado formalmente la causa de la lamentable muerte, varios medios de Ecuador, han asegurado que todo fue por una caída accidental en su hogar, lugar en el que ya se encontraba bajo supervisión médica.

Ante los hechos, son muchos seguidores y usuarios quienes han lamentado el deceso de uno de los integrantes de la banda, por lo que han enviado mensajes de despedida y condolencias para los familiares del reconocido artista.