Muere reconocido integrante de reality show en plena grabación del programa

El entretenimiento se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer la muerte de un reconocido productor ejecutivo. Se trata de James Barker, quién estuvo a cargo del famoso reality show "Love Island USA", uno de los programas con más éxito en Estados Unidos. Uno de los elementos que más han causado revuelo es que el fallecimiento se dió en plena grabación del programa en Fiji, el cuál se encuentra en su octava temporada.

¿De qué murió James Barker?

Hasta este momento se desconoce la causa exacta que provocó el fallecimiento del querido productor de televisión. Sin embargo, lo que se ha dado a conocer es que "Sufrió una emergencia médica inesperada", pues así lo detalló ITV America y Peacock. Por otro lado, la partida de James habría ocurrido la semana pasada, sin embargo hace unos días se hizo publica la noticia.

¿Quién era James Barker?

James Barker fue un reconocido productor de televisión, originario de Estados Unidos. Gracias a su trabajo tuvo un gran impacto en la industria del entretenimiento, en donde sobresalió por participar en proyectos como “Love Island USA”, programa al que se unió en el año 2020, aunque no tuvo el puesto como productor ejecutivo al inicio, su trabajo y esfuerzo lo llevaron a ocupar ese lugar. Por otro lado, también fue colaborador de proyectos como Forged in Fire (Desafío sobre fuego), Pawn Stars (El precio de la historia) y Counting Cars (Locos por los autos). Además de tener un gran talento para desarrollar proyectos televisivos, Barker amaba la música por lo que también se desempeñó como DJ, una faceta que solo quienes seguían su carrera de cerca conocían.

Luego de la muerte de James Barker, Peacock e ITV America dedicó unas palabras en las que enviaron condolencias a los familiares y amigos además de que resaltaron grandes cualidades del productor como su profesionalismo y creatividad en cada proyecto además de que expresaron que Barker tuvo un gran impacto en su círculo profesional. Por otro lado, se anunció que la producción del programa le rendirá un homenaje en los próximos episodios de la temporada más reciente.