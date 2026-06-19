MasterChef 24/7: los 3 estilos de maquillaje perfectos para chefs y cocineras, según la IA

En un entorno donde predominan las altas temperaturas, las largas jornadas laborales y estrictas normas de higiene, el maquillaje para cocineras o chefs ha evolucionado hacia propuestas más prácticas y funcionales. De acuerdo con la Inteligencia Arificial (IA) estos son los 3 estilos perfectos, como los usados por las concursantes de MasterChef 24/7, que han optado por opciones rápidas y sencillas.

3 estilos de maquillaje para cocineras como las de MasterChef 24/7

Lejos de los estilos recargados, las profesionales de la gastronomía optan cada vez más por técnicas que priorizan la comodidad, la resistencia y una apariencia fresca y profesional. El maquillaje ideal debe ser discreto, ligero y capaz de soportar condiciones exigentes como el calor constante, el vapor y el uso prolongado de cofias o gorros de chef.

1. Maquillaje natural: Es la opción más práctica para cocinas profesionales.

Características:



Base ligera o BB cream de larga duración.

Corrector solo donde sea necesario.

Cejas definidas de forma natural.

Rubor suave en tonos durazno o rosados.

Máscara de pestañas resistente al agua.

Labial nude o bálsamo con color.

2. Look "fresh face" o piel saludable: Ideal para cocineras que trabajan de cara al público, en escuelas culinarias o demostraciones gastronómicas.

Características:



Piel bien hidratada.

Acabado semimate (no excesivamente brillante).

Iluminación discreta.

Colores suaves y naturales.

3. Maquillaje para cocina abierta o chefs mediáticas: Para quienes interactúan constantemente con clientes o aparecen en redes sociales y medios.

Características:



Base de larga duración con acabado mate.

Contorno ligero.

Delineado discreto.

Labios definidos en tonos neutros o rosados.

Productos resistentes al sudor.

Para lograr un maquillaje funcional y duradero, los productos más recomendados incluyen un primer matificante, una base ligera o BB cream de larga duración, máscara de pestañas resistente al agua, spray fijador y papel absorbente para controlar el brillo del rostro durante el turno de trabajo.

La elección del maquillaje también puede variar según el tipo de cocina.|Canva

MasterChef México: ¿Qué evitar en el maquillaje para cocineras?

Los especialistas recomiendan evitar en la cocina el uso de sombras con glitter o partículas que puedan desprenderse, así como pestañas postizas excesivamente voluminosas que resulten incómodas durante la jornada laboral. También se aconseja prescindir de labiales muy cremosos que se transfieran con facilidad, bases pesadas que puedan derretirse debido al calor y el exceso de polvo que genere una apariencia artificial.

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