Los errores de higiene que más se cometen al cocinar y podrían valerte un delantal negro en MasterChef 24/7

En el calor de la competencia de MasterChef 24/7, el reloj es el gran enemigo a vencer, pues cuando los minutos se agotan y la presión se eleva al máximo, la mente de los cocineros suele enfocarse por completo en el sazón, los emplatados y las texturas.

Sin embargo, hay un terreno donde los jueces no perdonan el descuido: la limpieza de las estaciones. Un plato delicioso puede convertirse de inmediato en un boleto sin retorno al duelo de eliminación si se violan las normas de sanidad.

A lo largo de la temporada, los chefs de MasterChef 24/7 han dejado claro que la cocina profesional exige disciplina impecable, ya que el desorden en las estaciones no solo ensucia la vista del set, sino que abre la puerta a descuidos que ponen en riesgo la salud del comensal.

Errores de limpieza más comunes el cocinar en MasterChef 24/7

Si quieres evitar el temido delantal negro, estos son los errores más comunes que debes erradicar de tu rutina culinaria.

La contaminación cruzada y el descuido personal: El error rey de la prisa es, sin duda, la contaminación cruzada. Utilizar la misma tabla o el mismo cuchillo para picar vegetales después de haber cortado carne de cerdo o pollo crudo es una de las fallas más señaladas en el atril de degustación. Las bacterias se trasladan en segundos, y presentar un alimento contaminado es una falta que la cocina de alta escuela no tolera bajo ninguna circunstancia.Otro hábito que ha encendido las alarmas en el set es el manejo del cabello. Cocinar con la melena suelta o estar tocándose el rostro frente a las hornallas es una invitación al desastre; un solo pelo flotando en una salsa perfecta anula cualquier genialidad técnica. Las trenzas pulidas o el uso de bandanas no son por estética, sino una barrera indispensable contra el calor del fogón.