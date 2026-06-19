Peso Pluma toma una DRÁSTICA decisión con las fotos de Kenia Os a días de hacer oficial su ruptura

Una de las historias de amor del espectáculo mexicano que conquistó a varios nacionales ha demostrado que realmente ha llegado a su fin esto luego de que Peso Pluma dejará ver su perfil de Instagram sin una sola foto de su expareja Kenia Os

En las últimas horas internautas notaron que el cantante ya no conserva ninguna imagen junto a la influencer, una acción que ocurre casi dos semanas después de que ambos anunciaran oficialmente el fin de su relación mediante un comunicado en conjunto.

Mientras Kenia eliminó las publicaciones prácticamente de inmediato, Hassan Emilio Kabande, nombre real del cantante, decidió hacerlo hasta ahora, hoy sus acciones ha provocado que los seguidores de ambos vean como imposible que los artistas retomen su noviazgo.

¿Cómo fue la relación entre Kenia Os y Peso Pluma?

La historia de amor entre ambos artistas comenzó a tomar fuerza en 2024 luego de que colaboraran en la canción “Tommy & Pamela”, aunque varios meses evitaron hablar públicamente de su romance, finalmente hicieron oficial su relación a principios de 2025 luego de aparecen juntos en diversos eventos.

De acuerdo con Kenia Os ella conoció al intérprete durante la grabación del videoclip y ahí fue donde surgió una conexión que con el tiempo se transformaron en sentimientos, desde entonces se convirtieron en una de las parejas más queridas del público..

¿Por qué terminaron Peso Pluma y Kenia Os?

A principios del sexto mes del año, los artistas sorprendieron a sus fans con un comunicado conjunto donde informaban que se decidió concluir su relación “con amor, respeto y en los mejores términos”, además, de pedir privacidad para afrontar el momento.

Hasta ahora ninguno de los dos ha revelado las razones de la separación, por lo que cualquier versión sobre una presunta infidelidad por parte del intérprete de corridos tumbados, conflictos personales o distanciamiento por diferencias de agenda laboral permanece únicamente en el terreno de la especulación de la posible causa del fin de su relación sentimental.