8 diseños de uñas baby boomer de diferentes colores: termina el verano con manos perfectas
Si creías que este estilo de manicure solo se llevaba en tonos blanco y rosa, prepárate para descubrir su versión más moderna
El efecto baby boomer se ha mantenido como uno de los favoritos por su acabado delicado y sofisticado. Sin embargo, esta temporada deja atrás la combinación clásica para dar paso a propuestas de uñas mucho más coloridas que conservan el degradado característico, pero añaden un toque fresco y actual.
Además de estilizar visualmente las manos, estos diseños de uñas permiten experimentar con distintos tonos sin perder la elegancia. Desde colores inspirados en el mar hasta acabados luminosos y detalles decorativos, hay una opción para cada personalidad y ocasión.
Cambia el clásico degradado y luce unas hermosas uñas con diseño baby boomer
La tendencia apuesta por mantener la base suave y difuminar el color hacia las puntas o incorporarlo mediante efectos especiales. El resultado son unas uñas versátiles que pueden adaptarse tanto a looks casuales como a eventos más formales.
- Mandarina o coral. Los tonos coral y mandarina son perfectos para despedir el verano, ya que resaltan el bronceado y aportan un toque de energía. Al combinarse con una base nude cálida, el degradado luce natural, pero con mucha personalidad.
- Azul turquesa. Inspirado en el color del mar, este diseño crea un efecto fresco y vibrante que recuerda a las vacaciones. Es ideal para quienes buscan una manicura llamativa sin perder la suavidad característica del acabado difuminado.
- Tonos pastel. El lila, la menta, el durazno o el azul cielo ofrecen una versión mucho más delicada del diseño clásico. Estos colores combinan fácilmente con cualquier outfit y siguen siendo una apuesta segura para quienes prefieren un estilo discreto.
- Rosa vibrante. Si quieres una manicura más alegre, sustituye el clásico blanco por un fucsia o un rosa neón en las puntas. El degradado mantiene la elegancia mientras añade un contraste moderno y muy favorecedor.
- Efecto glaseado. El acabado glazed continúa siendo una de las tendencias más populares. Basta con aplicar un polvo perlado sobre el difuminado para conseguir unas uñas con un brillo sutil que cambia según la luz y aporta un aspecto sofisticado.
- Detalles florales. Las pequeñas flores pintadas a mano o los charms en relieve transforman un diseño sencillo en una manicura romántica y elegante. Es una excelente opción para eventos especiales o para quienes disfrutan de acabados más femeninos.
- Toques de glitter. La purpurina fina o los destellos tornasolados aportan luminosidad sin recargar el diseño. Puedes aplicarlos cerca de la cutícula o integrarlos en el degradado para obtener un acabado mucho más refinado.
- Multicolor. Si buscas salir de lo convencional, utiliza un color distinto en cada uña manteniendo la misma base lechosa. Amarillo mantequilla, celeste, lavanda, coral o verde menta crean una propuesta divertida, equilibrada y perfecta para despedir el verano.