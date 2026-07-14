8 diseños de uñas baby boomer de diferentes colores: termina el verano con manos perfectas

El efecto baby boomer se ha mantenido como uno de los favoritos por su acabado delicado y sofisticado. Sin embargo, esta temporada deja atrás la combinación clásica para dar paso a propuestas de uñas mucho más coloridas que conservan el degradado característico, pero añaden un toque fresco y actual.

Además de estilizar visualmente las manos, estos diseños de uñas permiten experimentar con distintos tonos sin perder la elegancia. Desde colores inspirados en el mar hasta acabados luminosos y detalles decorativos, hay una opción para cada personalidad y ocasión.

Cambia el clásico degradado y luce unas hermosas uñas con diseño baby boomer

La tendencia apuesta por mantener la base suave y difuminar el color hacia las puntas o incorporarlo mediante efectos especiales. El resultado son unas uñas versátiles que pueden adaptarse tanto a looks casuales como a eventos más formales.

