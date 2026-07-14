Quién es Ibai Llanos, el creador de La Velada del Año y cómo nació el evento de box entre celebridades

No cabe duda que La Velada del Año VI es uno de los eventos más esperados por todos este año, no solo en España sino en muchos países de América Latina y otras partes del mundo. Sin embargo, pocas personas saben cómo nació esta pelea viral entre creadores de contenido, la cuál fue creada por Ibai Llanos, uno de los streamers con más presencia dentro del mundo digital, es por eso que en esta ocasión te contamos todo sobre esta y sobre el destacado influencer español.

La Velada del Año: ¿Quién es Ibail Llanos, creador de la pelea?

Ibai Llanos actualmente tiene 31 años de edad, nació el 26 de marzo de 1995 y es originario de Bilbao, España. Comenzó su carrera en plataformas digitales cuando decidió hacer narraciones deportivas y de videojuegos a través de PC. Sin embargo, con el paso del tiempo su contenido se fue ampliando y comenzó a realizar entrevistas. Uno de los elementos que cautivó al público, razón por la que Ibai comenzó a ganar miles de seguidores, fue su particular humor y forma de comunicación ante las cámaras ya que la naturalidad de sus reacciones y comentarios hicieron que su audiencia se identificara con él. Actualmente el creador de contenido español acumula 19.8 millones de seguidores en Twitch.

Por otro lado, uno de los logros más reconocidos de Ibai Llanos fue haber creado en 2022, junto a Gerard Piqué la Kings League, una liga de fútbol 7 en la que los integrantes son creadores de contenido y ex jugadores. La liga está conformada por 12 equipos que mezclan deporte y entretenimiento. Por su parte, Ibai Llanos ha ganado amplio reconocimiento a nivel mundial pues ha entrevistado a figuras como Bad Bunny, Young Miko, Quevedo, Lionel Messi y Sergio Ramos, solo por mencionar algunas.

¿Cómo se creó la Velada del Año?

Uno de los eventos internacionales que ha roto récords de manera impactante surgió el 22 de enero de 2021 cuando la rivalidad entre Antonio Pinto “Reven” y Elm Cherto Gallostrá “ElMillor”; dos creadores de contenido que competían en el videojuego League of Legends era viral en redes. De acuerdo con un medio de comunicación Ibai Llanos se preguntó qué pasaría si ambos streamers se enfrentaban en una pelea, este cuestionamiento tuvo un alcance enorme que la discusión en X comenzó a ser enorme por lo que casi cinco meses después se llevó la primera Velada del Año en donde hubo dos combates más; el de Viruzz y Jagger y el de Future y Torete. Actualmente este evento sigue consistiendo en una pelea de boxeo amateur entre creadores de contenido que se organiza desde 2021 en donde se fusiona el entretenimiento, deporte y la música.

